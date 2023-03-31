Нову концепцію представив кремлівський диктатор Владімір Путін, пише 24 Канал. Він цинічно заявив, що кардинальні зміни міжнародного життя змусили Росію "серйозно скоригувати ключові документи стратегічного планування".

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Путін сказав, що в концепції зовнішньої політики Росії викладені принципи, задачі та пріоритети дипломатичної діяльності Росії.

У документі сказано, що курс Росії щодо США має комбінований характер. Зокрема, Росія враховує роль Америки як одного із впливових суверенних центрів світового розвитку і водночас "головного натхненника, організатора і виконавця агресивної антиросійської політики колективного Заходу".

У концепції США названі джерелом "основних ризиків для безпеки Росії, міжнародного миру, збалансованого, справедливого і поступального розвитку людства".

Водночас Росія нібито зацікавлена в підтримці стратегічного паритету та мирному співіснуванні зі США.

У документі Україна відкрито згадується один раз

У новій концепції зовнішньої політики Росії Україна згадується всього один раз. Зокрема, Москва звинувачує США та партнерів Вашингтона, що ті, мовляв, використали російське вторгнення в Україну як привід для загострення антиросійської політики.

Розглядаючи зміцнення Росії як одного з провідних центрів розвитку сучасного світу, вважаючи її самостійну зовнішню політику загрозою західній гегемонії, США та їхні сателіти використали вжиті Росією заходи із захисту своїх життєво важливих інтересів на українському напрямку як привід для загострення багаторічної антиросійської політики і розв'язали гібридну війну нового типу,

– йдеться у документі.

У концепції зазначають, що війна нібито спрямована на всебічне ослаблення Росії.

Також у концепції Україна згадується завуальовано. Зокрема, йдеться, що головна мета Росії на ближньому зарубіжжі – перетворення регіону на зону миру, добросусідства і процвітання.

Російський курс щодо Європи