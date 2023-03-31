Новую концепцию представил кремлевский диктатор Владимир Путин, пишет 24 Канал. Он цинично заявил, что кардинальные изменения международной жизни заставили Россию "серьезно скорректировать ключевые документы стратегического планирования".
Путин сказал, что в концепции внешней политики России изложены принципы, задачи и приоритеты дипломатической деятельности России.
Россия назвала США главным источником антироссийской политики
В документе сказано, что курс России по отношению к США носит комбинированный характер. В частности, Россия учтет роль Америки как одного из влиятельных суверенных центров мирового развития и "главного вдохновителя, организатора и исполнителя агрессивной антироссийской политики коллективного Запада".
В концепции США названы источником "основных рисков безопасности России, международного мира, сбалансированного, справедливого и поступательного развития человечества".
В то же время, Россия якобы заинтересована в поддержке стратегического паритета и мирном сосуществовании с США.
В документе Украина открыто упоминается один раз
В новой концепции внешней политики России Украина упоминается всего один раз. В частности, Москва обвиняет США и партнеров Вашингтона, что те, мол, использовали российское вторжение в Украину как повод для обострения антироссийской политики.
Рассматривая укрепление России как одного из ведущих центров развития современного мира, считая ее самостоятельную внешнюю политику угрозой западной гегемонии, США и их сателлиты использовали принятые Россией меры по защите своих жизненно важных интересов на украинском направлении как повод для обострения многолетней антироссийской политики и решения войну нового типа, – говорится в документе.
В концепции отмечают, что война якобы ориентирована на всестороннее ослабление России.
Также в концепции Украина упоминается завувалированно. В частности, говорится, что главная цель России на ближнем зарубежье – превращение региона в зону мира, добрососедства и процветания.