Утім, курс у бік "євразійської логіки" лише наблизить кінець країни-агресорки. Таку думку 24 Каналу висловив дипломат та ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін.

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У Путіна більше немає варіантів

Насправді ж "євразійська логіка" наблизить кінець Росії як держави,

– припустив ексміністр закордонних справ.

За його словами, кремлівський диктатор хоче вважати Китай та Індію стратегічними партнерами, але це закінчиться для Росії погано. Однак у Путіна якихось інших варіантів немає.

"Насправді ця нова концепція зовнішньої політики – все, що є у Путіна. Жодних інших варіантів і вибору у нього немає", – підкреслив дипломат.

Климкін про зміну концепції зовнішньої політики Росії: дивіться відео

Чи стане Індія союзником Росії

Напередодні секретар російського радбезу Ніколай Патрушев відвідав Нью-Делі, щоб, ймовірно, зробити Індію союзником Росії. Насправді ж це марні спроби росіян, адже Нью-Делі не може бути союзником Москви як і Пекін.

Зараз Індія працює над тим, щоб зменшити залежність від російської зброї. Так, 70% озброєння індійської армії складається із засобів російського та радянського походження.

Крім того, минулого року Індія збільшила імпорт російської нафти. Країна максимально використовує Росії, щоб заробити грошей.

Отже, потенціал Індії стати глобальним гравцем у світі переважає російський. Відтак, союзництво з Москвою не цікавить Нью-Делі, хіба ситуативне партнерство. А Путін продовжить хапатися хоча б за це.

Що ще передбачає нова концепція зовнішньої політики Росії

Окрім визнання Китаю та Індії стратегічними партнерами, нова концепція зовнішньої політики Кремля має наступні тези: