ГБР провело обыски у экс-главы Службы внешней разведки Кондратюка, – СМИ
- ГБР провело обыски у бывшего главы Службы внешней разведки Валерия Кондратюка в связи с расследованием о превышении власти.
- Расследование касается закупки специального комплекса на 112 миллионов гривен,, которая не была обусловлена потребностью службы.
Государственное бюро расследований провело обыски у бывшего главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка в среду, 24 сентября. Следственные действия проводились в рамках расследования производства от июля 2025 года.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на собеседника "Украинской правды" в правоохранительных органах.
Что известно о следственных действиях?
Правоохранители сообщили, что Государственное бюро расследований 24 сентября провело обыски у бывшего главы Службы внешней разведки Украины Валерия Кондратюка.
По данным источников издания, дело касается возможного превышения власти и служебных полномочий военными должностными лицами СВР Украины при осуществлении закупки в декабре 2020 года в ООО "С-Монитор" специального аппаратно-программного комплекса для выявления и прогнозирования угроз в информационной сфере по государственному контракту на сумму 112 миллионов гривен, который не был обусловлен потребностью службы.
24 Канал пытается получить комментарий от ГБР. При наличии новой информации материал будет обновлен.
