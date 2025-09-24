Державне бюро розслідувань провело обшуки в колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка у середу, 24 вересня. Слідчі дії проводились в рамках розслідування провадження від липня 2025 року.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на співрозмовника "Української правди" в правоохоронних органах.

Що відомо про слідчі дії?

Правоохоронці повідомили, що Державне бюро розслідувань 24 вересня провело обшуки в колишнього голови Служби зовнішньої розвідки України Валерія Кондратюка.

За даними джерел видання, справа стосується можливого перевищення влади та службових повноважень військовими службовими особами СЗР України під час здійснення закупівлі в грудні 2020 року в ТОВ "С-Монітор" спеціального апаратно-програмного комплексу для виявлення та прогнозування загроз в інформаційній сфері за державним контрактом на суму 112 мільйонів гривень, який не був обумовлений потребою служби.

24 Канал намагається отримати коментар від ДБР. За наявності нової інформації матеріал буде оновлено.

