Деталі в середу, 24 вересня, повідомляє 24 Канал із посиланням на Державне бюро розслідувань. Санкції статей передбачають покарання аж до довічного ув'язнення.

Дивіться також Доля, яку змінювали на Майдані․ Як українські революції стали рушієм боротьби народу

У чому звинувачують колишніх "беркутівців"?

Підозрюваним інкримінують організацію жорстокого поводження з військовополоненими та цивільними, державну зраду, заволодіння вогнепальною зброєю, а також дії, спрямовані на зміну державного кордону України, що спричинили тяжкі наслідки.

У лютому-березні 2014 року "беркутівці" під керівництвом заступника командувача ЧФ Росії активно сприяли окупаційній владі в Криму, зокрема:

організовували блокпости;

перекривали автошляхи з материкової України на півострів;

перешкоджали в'їзду міжнародних спостерігачів, журналістів і представників українських правоохоронних органів.

Вони також затримували українських військових, активістів Майдану та волонтерів, яких піддавали фізичному та психологічному насильству – били, погрожували розстрілом, здійснювали постріли біля голови, завдавали тілесних ушкоджень холодною зброєю. Затриманих утримували в полоні на так званій "гауптвахті" в Севастополі.

Наразі встановлено 13 потерпілих від дій підозрюваних.

Робота з ідентифікації інших жертв і встановлення всіх причетних триває. Процесуальне керівництво здійснює Офіс Генерального прокурора України.

Фігурантів обвинувачують за статтями Кримінального кодексу України про заволодіння зброєю, державну зраду, дії, спрямовані на зміну меж території держави, та жорстоке поводження з військовополоненими.

Справи Майдану: останні новини