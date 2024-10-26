Окончание контракта с "Газпромом": вырастут ли в Украине тарифы на газ этой зимой

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В 2024 году заканчивается пятилетний контракт между НАК "Нафтогаз" и "Газпромом" на прокачку газа через территорию Украины. Контракт был заключен по европейскому принципу ship-or-pay (качай или плати). Согласно ему российская сторона должна была прокачивать через украинскую ГТС 40 миллиардов кубометров газа в год, выплачивая за это по 7 миллиардов долларов. Однако объемы били существенно меньше, а Украина теряла ежегодно около 400 миллионов долларов.

Известно, что через украинскую ГТС Россия транспортировала газ не только в ЕС, но и, в частности, в оккупированную часть Молдовы – Приднестровья. Ранее в разговоре с 24 Каналом член наблюдательного совета АО "Молдовагаз" отмечал, что Молдове необходимо разработать план реинтеграции, ведь по окончании контракта оккупированная часть Левобережья столкнется с отсутствием импорта газа, и как следствие, возможным гуманитарным кризисом.

В 2024 году стало известно, что через ГТС после окончания контракта могут транспортировать азербайджанский газ вместо российского, однако некоторые страны все еще пытаются склонить Украину продлить контракт.

Поэтому 24 Канал решил выяснить, насколько для России будет критично не продление контракта с "Нафтогазом", повлияет ли это на газовую зависимость ЕС, и самое главное, почувствует ли на себе украинский потребитель отсутствие транзита российского газа через ГТС.

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Выгоден ли контракт с "Газпромом" был для Украины

По словам председателя правления "Нафтогаза" Алексея Чернышева, компания получает не более 70% от контрактной суммы за транзит. Согласно контракту, в 2021-2024 годах минимальные объемы транзита, которые "Газпром" обязан оплачивать на условиях ship-or-pay, должны были составить 40 миллиардов кубометров в год.

Андрей Урста Генеральный менеджер в сфере развития рынков DiXi Group По нашим подсчетам, речь идет о более 1,2 миллиарда долларов в год (с учетом НДС). В то же время в 2023 году по данным платформы прозрачности Оператора ГТС, забронированные мощности для транзита российского газа составили лишь 26,28 миллиарда кубометров. Таким образом, можно предположить, что "Газпром" заплатил за услугу транзита лишь около 810 миллионов долларов (с учетом НДС). Итак, недополученные средства за транзит можно оценить на уровне около 400 миллионов долларов ежегодно.

По подсчетам бывшего руководителя Оператора газотранспортной системы Украины Сергея Макогона, "Газпром" платит за транзит примерно 800 миллионов долларов ежегодно.

Сергей Макогон Экс-руководитель ТОА “Оператор ГТС Украины” (2019-2022 годы) Из них большая часть используется для обеспечения транзита. Поэтому в бюджет доходит около миллиона долларов.

Важно! Вместе с этим Россия получает 5 миллиардов долларов от продажи газа в Европу, подчеркивает Макогон. Заметим и то, что доходы от продажи энергоресурсов крупнейший источник поступлений в бюджет Кремля, где статья расходов на войну растет ежегодно с геометрической прогрессией. Например, в 2021 году на армию было заложено 47,5 миллиардов долларов, а в этом году они выросли на 119,9 миллиарда долларов и это при том, что курс доллара в 2021 году был на 50% ниже.

Учитывая то, что Россия не только зарабатывала деньги на транспортировке газа через ГТС, но и регулярно не выполняла условия контракта, логично возникает вопрос: почему Украина продолжала транспортировать газ агрессора?

Эксперты энергетического рынка склонялись к двум причинам: обеспечение таким образом ГТС от обстрелов и нежелание Украины нарушать обязательства перед европейскими партнерами. Ведь через дальше газ шел в Европу и украинская ГТС была важным звеном.

В 2025 году заканчивается контракт, а что дальше?

Украина неоднократно официально заявляла, что не будет продлевать контракт с "Газпромом", более того, хочет лишить Кремль прибыли и развивать альтернативные маршруты. Стоит заметить, что через украинскую ГТС газ транспортируется как минимум в три страны: Словакию, Молдову и Австрию.

Неудивительно, что, во время последнего визита в Киев, премьер Словакии пытался убедить украинскую сторону не прерывать транзит российского газа. Политик апеллировал и тем, что Украина получает деньги за транспортировку, поэтому Киеву продление контракта должно быть выгодным.

Роберт Фицо Премьер-министр Словакии Мы будем убеждать украинских партнеров использовать их энергетическую инфраструктуру для импорта газа и нефти в Европу... Если она (Украина – 24 Канал) хочет сохранить эту инфраструктуру, ее нужно использовать.

По словам руководителя немецкой энергетической компании Uniper SE, газовый рынок Европы стал более устойчивым, поэтому на Европу не повлияет прекращение контракта между Россией и Украиной. Сейчас Европа получает стабильные поставки газа из Норвегии и увеличила импорт поставок газа из США, передает Bloomberg.

Эксперт DiXi Group Андрей Урста отмечает, что без Украины, Россия и ЕС договориться о "большой" транзит газа через нашу ГТС не смогут. Потенциально европейские компании могут бронировать краткосрочные мощности украинской ГТС, но для этого они должны изменить свои контракты с "Газпромом" в части точки передачи собственности на газ.

Однако, учитывая четкие сигналы Украины и Европейской комиссии об остановке транзита российского газа с 2025 года, есть сомнения, что этот сценарий будет реализован,

– резюмирует Урста.

Российский газ нужен только Словакии

Среди трех стран, которые были больше всего зависимы от российского газа, единственной страной, которая не разработала план "Б" и не подготовилась к не продлению контракта между "Нафтогазом" и "Газпромом" – Словакия.

Венгрия наладила поставки газа из России через "Турецкий поток" и планирует увеличить объемы.

Австрия со следующего года заменит поставщика. Поэтому с 2025 года в Вену газ будет поставляться из Северной Африки, а не России.

Интересно! Ни в одном из 14 пакетов санкций против России нет ничего о природном газе, он не подсанкционный. Под санкциями находится только перепродажа российского газа третьим странам.

Новая альтернатива – газ из Азербайджана

Сейчас азербайджанский газ транспортируется в Хорватию, Сербию, Грецию, Болгарию, Венгрию, Италию, Румынию, и Словению. Однако в сентябре президент Азербайджана Алиев рассказал, что страна ведет переговоры как минимум еще с "тремя европейскими странами", передает Reuters.

Глава НАК "Нафтогаз" ранее сообщал, что компания ведет переговоры с Азербайджаном по транспортировке газа в Европу через Турецкий поток. Также Чернышов отмечал, что Украина и Азербайджан обсуждают не только транспортировку голубого топлива через ГТС, но и хранение.

Однако, говоря о транспортировке азербайджанского газа, нужно понимать, что он может подпитываться российским. Сейчас Азербайджан экспортирует около 15 миллиардов кубометров газа в Европу, что практически равно объемам которые транспортирует Россия через Украину. То есть это будут дополнительные объемы к уже существующим, соответственно Азербайджану придется разбуривать новые месторождения, или подпитывать свой газ российским.

Также сейчас Азербайджан транспортирует газ в Европу через Транс-Адриатический газопровод, который не проходит через территорию Украины. Соответственно газ сначала будет идти в Россию, а потом оттуда по украинской ГТС в Европу. Поэтому если формально по контрактам это будет азербайджанский газ, на практике он вполне может быть российским.

Глава "Нафтогаза" Чернышов считает, что Украина должна ставить четкие условия Азербайджану и не допустить транзита российского газа через ГТС.

Алексей Чернышов Председатель правления и CEO НАК "Нафтогаз Украины" Первоочередная задача не транзит, а хранение азербайджанского газа в подземных хранилищах Украины, что очень важный фактор.

Почему азербайджанский газ беспокоит ЕС

24 октября Европарламент призвал ЕС "прекратить свою зависимость от импорта газа из Азербайджана, а также приостановить меморандум о взаимопонимании по стратегическому партнерству в области энергетики. Напомним, что ЕС планировал увеличить поставки азербайджанского газа вместо российского до 20 миллиардов кубометров до 2027 года.

Требование евродепутатов, в частности, связано со следующими причинами:

Углублением отношений между Азербайджаном и Россией во время войны в Украине. Депутаты опасаются, что под видом азербайджанского газа в Европу может поставляться российский, что подрывает усилия ЕС по уменьшению зависимости от России. Нарушение Азербайджаном прав человека и осуждение военных действий страны против Армении в 2023 году.

Также Европарламент озвучил условия при которых соглашается продолжить сотрудничество. Говорится об освобождении политзаключенных, проведение правовых реформ, улучшение ситуации с правами человека и готовность к мирным переговорам с Арменией.

Схема транспортировки азербайджанского газа в Европу через Транс-Адриатический газопровод, входящий в систему Южного газового коридора / Инфографика Euractive

Напомним! С конца 2020 года Азербайджан поставляет газ в Европу через Южный газовый коридор, а в 2023 году Азербайджан экспортировал 23,8 миллиарда кубометров газа, согласно данным Министерства энергетики страны.

Экономический кризис в Приднестровье и рычаг влияния для Украины

Через Украину Россия транспортирует газ не только в ЕС, но и на оккупированную территорию Молдовы – Приднестровья, поэтому с окончанием контакта между "Нафтогазом" и "Газпромом" возникает достаточно важный вопрос: каким образом Россия будет делать поставки и возможны ли они вообще?

Напомним, что Молдавская ГРЭС, благодаря которой в Приднестровье есть электроэнергия, находится на оккупированном Левобережье и работает на российском газе, который, в частности, транспортируется по украинской ГТС. Еще в прошлом году, во время разговора с 24 Каналом, молдавский эксперт по энергетике Сергей Тофилат отмечал о возможном гуманитарном кризисе в случае прекращения поставок газа. Ведь Молдова может импортировать электроэнергию из Румынии в случае чего, а вот Приднестровье – нет.

Андрей Урста предполагает, что поставки будут прекращены, однако энергетического коллапса в самой Молдове не произойдет, а вот на оккупированной части вполне возможен экономический кризис и кардинальное изменение ситуации не в пользу интересов россиян.

Он объясняет, что Кишинев активно работал на диверсификацию поставок газа и электроэнергии – построены интерконнекторы с Румынией. Поэтому, прекращение поставок газа на ТЭС в Приднестровье не должно повлиять на энергетическую безопасность Молдовы.

Также не исключен сценарий, когда Кремль продолжит поставлять газ Приднестровью через Турецкий поток, и далее по Трансбалканскому коридору. Но и здесь у Украины есть рычаг влияния, поскольку небольшая часть маршрута проходит по нашей территории. В любом случае, этот вопрос точно следует решать совместно с властями Молдовы, в духе партнерства и общей европейской интеграции,

– считает Андрей Урста.

Вырастут ли тарифы на газ для украинцев

Тариф на газ состоит не только из самой цены газа, но также и тарифа на транспортировку. В 2020 году поступления от транзита составляли около 80% совокупного дохода Оператора ГТС.

Соответственно с окончанием контакта будет потеряно немалую часть дохода, которая может заставить Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЕКП) пересмотреть тариф на транспортировку, с большей нагрузкой на внутренних пользователей.

Размер тарифа зависит от динамики расходов Оператора ГТС на содержание системы, темпов работы по ее оптимизации. Также важным показателем является объем транспортировки газа, на который эти расходы будут распределяться. Если будет привлечено больше иностранных пользователей системы – например, для услуг шорт-холла ("короткого" транзита) и доставки газа для хранения в хранилищах, – за счет этого можно будет компенсировать часть потерь в доходах. Но, конечно, не все,

– объясняет Андрей Урста.

Ранее источник знакомый с ситуацией рассказал "РБК-Украина", что сейчас тарифы на 75% покрываются за счет доходов от транзита. Поэтому, если его не будет – тарифы придется поднимать в несколько раз.

Тариф придется повышать – это однозначно. На сколько – будет зависеть от того, какой объем транзита будет с нового года и будет ли он вообще,

– отмечает собеседник издания.

По оценке бывшего главы Оператора ГТС Сергея Макогона, тариф на транспортировку вырастет незначительно. "Сейчас транспортировка газа во внутренней системе стоит примерно 0,2 гривны за кубический метр. По моим расчетам, в случае нулевого транзита эта цифра вырастет не более чем до 0,6 гривен за куб", – прогнозировал он летом.

Поэтому таким образом общая цена поставок газа вырастет не более чем на 3%, что не является критическим, по его мнению. Также Макогод добавил, что население это повышение тарифов не коснется, поскольку тариф на транспортировку учтен в общем тарифе на газ, который зафиксирован на уровне 7,96 гривен за кубометр.

От повышения тарифа на транспортировку вырастут расходы "Нафтогаза" из-за увеличения выплат по этому тарифу Оператору ГТС,

– резюмирует он.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias, как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.