Готова ли Украина к отопительному сезону

По словам премьер-министра Украины, 99% жилых домов были готовы к зиме еще 15 октября. Также он отмечал, что топлива для прохождения отопительного сезона вполне достаточно, в частности уже накоплено:

12,2 миллиарда кубометров газа в хранилищах,

3,1 миллиона тонн угля на складах.

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Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Количество школ, садиков и больниц, готовых к прохождению зимы, тоже приближается к 100%. Более 18 тысяч котельных и 4,8 тысячи центральных тепловых пунктов находятся на стадии готовности к подаче тепла.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко в разговоре с 24 Каналом отметил, что на том уровне, на котором возможно, в условиях войны, в условиях экономического кризиса, можно сказать, что Украина подготовилась к отопительному сезону.

А вот эксперт по жилищно-коммунальным услугам Олег Попенко считает, что для того, чтобы оценивать готовность к отопительному сезону, нужно определиться с критериями оценки. Эксперт считает, нужно ориентироваться на следующее:

техническое состояние теплокоммунэнерго и нашей энергетической системы;

финансовое состояние всех теплокоммунэнерго и всех, кто с этим связан (долги населения перед теплокоммунэнерго, а предприятия, в свою очередь, перед "Нафтогазом");

наличие природных ресурсов, то есть определенных запасов газа и угля, для прохождения отопительного сезона;

расчеты между теплокоммунэнерго, НАК "Нафтогаз" и потребителями.

Олег Попенко Эксперт по жилищно-коммунальным услугам Так вот, как по мне, ни один из этих четырех пунктов не соответствует критериям готовности к отопительному сезону.

По мнению Попенко, газа хватит только при теплой зиме. А вот спрогнозировать, хватит ли голубого топлива, если температура по Цельсию будет держаться ниже 10 градусов в течение нескольких недель, – трудно. Также немалый объем газа будет потреблять новое оборудование. Речь идет о газопоршневых, газотурбинных установках, работающих на газу.

Также эксперт отмечает, что многоквартирный фонд абсолютно не готов к отопительному сезону. В частности, из-за отсутствия капитальных ремонтов в многоэтажках происходит до 40-50% потери тепла со стартом сезона.

То есть мы отапливаем воздух, когда включаем отопление в многоквартирных домах,

– объясняет Попенко.

Интересно! Шмыгаль сегодня сообщил, что сейчас работают все 9 энергоблоков украинских АЭС, покрывая основные потребности в генерации.

Трудности во время отопительного сезона

По мнению Омельченко, военный фактор – это то, что в первую очередь может нарушить стабильность работы энергетической системы и привести к графикам почасовых отключений. Прежде всего это касается потенциальных возможностей России поражать украинские энергетические объекты.

Второй фактор – приоритеты врага. То есть будут россияне больше обстреливать военную инфраструктуру или энергетическую. И последний – насколько защищена энергосистема Украины.

Владимир Омельченко Директор энергетических программ Центра Разумкова Это будут основные факторы, которые будут определять устойчивость энергетических систем и графики почасовых отключений. Все остальные факторы являются уже второстепенными.

Также эксперт добавляет, что если России удастся поразить какие-то крупные энергетические электростанции, то безусловно украинцев могут снова ждать отключения.

Хватит ли Украине газа этой зимой

В сентябре глава правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышев отметил, что компания намерена пройти зиму 2024 – 2025 года с украинским газом, а газ за рубежом за кредит ЕБРР покупается впрок.

В последнем Меморандуме МВФ подсчитали, что Украина планирует импортировать дополнительные 2-3 миллиарда кубометров газа для внутреннего потребления в отопительный сезон.

Ограниченное внутреннее потребление и рост внутренней добычи в течение прошлого сезона позволило уменьшить потребность в импорте, однако для обеспечения стабильной энергетической ситуации в следующем сезоне планируется закупка дополнительных объемов,

– говорится в Меморандуме.

Обратите внимание! Часть импортируемого газа может храниться на территории Украины нерезидентами для дальнейшего использования странами ЕС.

Омельченко во время разговора отмечает, что сейчас в украинских хранилищах закачано около 12,8 кубометра газа, а планируется всего 13,2 кубометра газа. Однако во время полномасштабной войны потребление газа существенно снизилось.

До полномасштабной войны норма была на уровне минимум 14,5-15 миллиардов кубических метров в хранилищах. Сейчас, поскольку у нас снизилось под потребление, то это должно быть где-то около 13,5-14 миллиардов кубических метров,

– объясняет директор.

Поэтому то, что на сегодня есть проблемы с ресурсами, – заметно. Так, например, на прошлой неделе была достаточно прохладная погода, ниже 8 градусов по Цельсию. При таких условиях начинают давать тепло в домах, однако сезон не начался.

Это говорит, что газа не хватает. То есть его не так много,

– резюмирует Омельченко.

Святослав Павлюк Исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины У нас запаса угля больше, чем обычно, а запаса газа меньше. Но мы не знаем, каково сейчас потребление газа, то есть у нас масса разрушенных городов и сокращение потребления на тепловых электростанциях, где газ использовался. Поэтому делать прогнозы при отсутствии какой-либо статистики сейчас чрезвычайно трудно. Единственное, что мы можем сказать, – газа реально почти на 10% меньше, чем мы имели в прошлом году. Угля объективно больше. Однако не факт, что мы сможем его использовать из-за разрушенных ТЭЦ.

Относительно ситуации в прошлом году Павлюк отмечает, что в хранилищах было около 13-14 миллиардов кубометров газа. Однако сразу подчеркивает, что часть этого газа была газом нерезидентов в прошлом году, а в этом году это газ резидентов, но коммерческих компаний. "И также мы не понимаем, какая часть буферного газа. Потому что я так понимаю, что часть буферного газа причислили к коммерческому, а он таким не очень является", – объясняет эксперт.

Вместе с тем у нас опять-таки растет потребление, потому что мы строим рассредоточенную газовую генерацию. То есть как бы там ни было, но она тоже будет нуждаться в дополнительных объемах газа. Часть из этого потребления может быть компенсирована за счет того, что у нас большие станции остановились и малые смогут этот газ использовать,

– добавляет Павлюк.

Эксперт отмечает и то, что комментировать и давать оценку, насколько Украине хватит газа, может только Министерство энергетики, потому что только оно видит полную картину. "При условии доверия к Министерству энергетики, которое является достаточно низким, по моему мнению, говорить о какой-то конкретике очень-очень трудно", – считает исполнительный директор Ассоциации Энергоэффективные Города Украины.

Что будет с тарифами

Что касается тарифов во время этого отопительного сезона, то Олег Попенко считает, что стоит ждать повышения в 2025 году, поскольку это четко указано в Меморандуме МВФ.

Я ожидаю в следующем году поднятия тарифов на газ, тепло, горячую воду и на распределение газа, также параллельно с этим поднимется стоимость электроэнергии для населения,

– отмечает эксперт по жилищно-коммунальным услугам.

Напомним, что в Меморандуме об экономической и финансовой политике между Украиной и МВФ говорится о том, что правительство Украины обязуется дополнительно повысить тарифы с учетом новой методологии и социальных соображений во время войны.

Вместе с тем в Минфине подчеркнули, что обновленный Меморандум МВФ не предусматривает обязательства для Украины по повышению тарифов на энергоносители, но такой шаг действительно возможен при условии достаточного финансирования программы субсидий.

Украинская сторона вместе с экспертами МВФ рассматривают возможные варианты поддержки энергетической стабильности страны, учитывая значительный ущерб, который нанесла Россия энергетической системе Украины и, как следствие, влияние этого на восстановление экономики Украины. Меморандум МВФ включает различные потенциальные варианты реформирования энергосистемы,

– говорится в сообщении Минфина.

Также в министерстве добавили, что все обновления Меморандума рассматривали потенциальную возможность повышения тарифов на энергоносители как мероприятие, направленное на решение проблем в энергетическом секторе из-за полномасштабной войны. Однако такая мера возможна только при условии выделения достаточных и адресно направленных ресурсов для защиты уязвимых домохозяйств.

Материал создан при участии CFI, Agence française de développement médias как часть Hub Bucharest Project при поддержке Министерства иностранных дел Франции.