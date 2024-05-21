Риск не удержать: что не так с конфискованными российскими активами

По состоянию на апрель 2024 года конфисковано более 1130 объектов российских активов, а в бюджет Украины перечислено 25,9 миллиарда гривен от взысканного имущества. Это должно было бы вызвать оптимизм и надежду на справедливость – компенсацию нанесенного Украине ущерба. Но почему это не так – читайте в эксклюзивной колонке для сайта 24 Канала.

Украина – первопроходец

Из-за юридических рисков ситуация с конфискованными российскими активами сегодня больше похожа на журавля в небе, чем синицу в руках.

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С юридически точки зрения, санкции относятся именно к рычагам политического влияния и не всегда применяются с соблюдением всех юридических процедур по конфискации собственности. Кроме того, право Украины на конфискованные российские активы основывается на нормах международного права, в частности на резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН. Однако такие нормы не имеют обязывающего характера. Также стоит добавить, что в Украине нет четкой правовой базы по конфискованным активам.

Сейчас Украина является первопроходцем в вопросе конфискации имущества подсанкционных лиц, поскольку международное право не предусматривает таких механизмов.

Ни одна страна мира в новейшей истории не прибегала к конфискации частных активов как инструмента политических санкций. Это объясняется тем, что римские сентенции о незыблемости священного права частной собственности лежат в основе большинства правовых систем западной цивилизации и рыночных отношений.

Поэтому в долгосрочной перспективе это может вызвать ряд судебных процессов против Украины из-за незаконной конфискации активов со стороны бывших владельцев. Это, в свою очередь, отталкивает потенциальных покупателей и инвесторов такой конфискованной собственности, потому что они не имеют гарантий юридической чистоты имущества.

Какова ситуация с подсанкционными российскими активами в мире

К тому же военная агрессия России создает опасность для целостности приобретенных активов, что также снижает инвестиционные настроения потенциальных покупателей. Поэтому имеем ситуацию, которая отпугивает инвесторов как из Украины, так и из-за рубежа.

Ситуация с подсанкционными суверенными активами в международном пространстве представляется более оптимистичной, но не менее сложной. Сегодня только несколько стран, например Канада, США, Эстония, одобрили законы, которые дают право изымать активы России и направлять их в фонд поддержки Украины.

Известно, что США заморозили около 5 миллиардов долларов российских суверенных активов, а также миллионы долларов активов подсанкционных граждан России. В апреле Конгресс США вместе с пакетом помощи принял закон "О восстановлении экономического процветания и возможностей для украинцев". Он предусматривает передачу Украине 5 миллиардов долларов замороженных активов России и законодательно закрепляет эту процедуру.

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В странах ЕС хранится около 200 миллиардов долларов российских суверенных активов и почти 20 миллиардов долларов частных средств российских олигархов. Было бы логично уже сейчас благодаря этим ресурсам возместить убытки, которые Россия нанесла Украине. Однако европейские партнеры до сих пор не пошли на такие кардинальные шаги.

В феврале 2024 года страны ЕС согласились, что только доходы от замороженных российских активов (но не сами активы) будут отделены от основной суммы долга и будут направлены на оказание финансовой помощи и восстановление нашей страны.

С другой стороны, резкие решения в пользу Украины могут привести к:

выводу российского капитала из ЕС (кстати, значительная его доля до сих пор там сохраняется и поддерживает экономику европейских стран);

подрыву статуса евро как резервной валюты;

блокированию частных инвестиций из западных стран в России (около 300 миллиардов долларов);

годам волокиты в международных судах.

Даже широко разрекламированные 5 миллиардов евро уже имеющихся доходов от активов России пока останутся в ЕС для покрытия возможных судебных исков России. И хотя наши партнеры отстаивают тезис о том, что суверенные российские активы останутся замороженными, пока Россия не возместит нанесенный нам ущерб, очевидно, что такая перспектива является достаточно неопределенной во времени.

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Риски стратегии промежуточных решений

Хочу напомнить совсем свежий прецедент, когда решением федерального суда США была отменена конфискация афганских активов. Предыстория заключается в том, что, когда в августе 2021 года Талибан захватил власть в Афганистане, США заморозили почти 9,5 миллиардов долларов активов, принадлежавших афганскому центральному банку, и прекратили поставки наличных денег в страну.

Впоследствии Джо Байден распорядился выделить 3,5 миллиарда долларов из этих средств на помощь Афганистану, а еще 3,5 миллиарда – на потенциальные выплаты семьям жертв теракта 11 сентября 2001 года, которые ожидали судебных приговоров против Талибана.

Позже суд США отменил указ президента и решил не передавать средства жертвам терактов 11 сентября 2001 года. Суд постановил, что истцы не имеют права на афганские активы, а суды США не имеют юрисдикции для их конфискации. Поэтому даже с такими, казалось бы, справедливыми конфискациями нам нужно быть очень осторожными.

Тем не менее, должна ли Украина добиваться конфискации российских активов? Да. ЕС все еще пытается принимать решения, которые являются адекватными для мирных времен, но, как известно, такие решения во время войн не работают.

Как показывает история, те, кто пытаются быть одновременно и правильными, и сильными, редко имеют чувство меры и возможность видеть далекую перспективу. Украинская дипломатия в ЕС должна неустанно продолжать громко говорить о том, что попытки идти компромиссными решениями заведет Европу в тупик, и тогда уже война может прийти и в страны-члены Союза.

Что происходит с конфискацией активов в Украине

Согласно Закону Украины "О санкциях", конфискация имущества происходит у физических и юридических лиц, которые, в частности, создают угрозы нацбезопасности, суверенитету, территориальной целостности, способствуют террористической деятельности или приводят к оккупации территории. На практике это в основном резиденты России и Беларуси, однако есть среди них и граждане Украины. Так, под действие санкций уже попали активы Аркадия Ротенберга, Владимира Евтушенкова, Михаила Шелкова, Сергея Цекова и других.

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По обновленной версии закона (от 12 мая 2022 года) СНБО своим решением блокирует активы подсанкционных лиц, после чего президент вводит в действие решение Совбеза. Далее Министерство юстиции Украины подает в Высший антикоррупционный суд иск о взыскании активов в доход государства. Однако сама процедура настолько несовершенна, что в будущем будет несложно найти правовую зацепку для обжалования этого решения.

Во-первых, закон не предусматривает механизма уведомления лица о том, что против него (его права собственности) подан иск в ВАКС, а на активы наложен арест.

Во-вторых, даже несмотря на очевидную беззаконность действий России, лицо, чья собственность изымается, все равно имеет право, согласно Конституции, на надлежащую судебную защиту. Однако в таком случае это право не соблюдается из-за крайне сжатых сроков рассмотрения дела и обжалования решения.

Рассмотрение дела и принятие решения ВАКС по иску Минюста о взыскании активов в доходы государства составляет 10 дней. Это при том, что исковое заявление вместе со всеми материалами может составлять десятки, сотни томов. Поэтому только на ознакомление с материалами должны идти недели, если не месяцы. Так же чрезвычайно коротким является срок для обжалования решения ВАКС – 5 дней. Для сравнения: похожие гражданские или хозяйственные дела рассматриваются судами не менее чем в течение 4 – 6 месяцев, а сроки для обжалования судебных решений составляют от 20 дней.

В-третьих, конфискация активов частных лиц противоречила действующим (на тот момент) международным обязательствам Украины. Так, в начале апреля Украина уведомила Секретариат Совета Европы о временном невыполнении из-за военной агрессии трех первых статей Протокола №1 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод. В них говорится о запрете лишения человека его имущества, иначе чем в общественных интересах и на условиях, определенных законом.

В таком случае возникает закономерный вопрос, а были ли правомерными действия Украины по конфискации активов подсанкционных лиц до этого момента? Было ли достаточно национального законодательства для применения конфискаций имущества частных лиц? Это все риторические вопросы, конечно. Однако, учитывая, что Украина является членом Совета Европы и обязана выполнять нормы Конвенции, их нарушение является основанием для обращения потерпевшими с исками против Украины в Европейский суд по правам человека.

В целом перечисленные недостатки в будущем могут стать и станут причинами массовых обжалований решений о конфискации в украинских и международных судах. Это должно подтолкнуть наших парламентариев к тому, чтобы как можно скорее привести законодательство о конфискации в соответствие с международными нормами, чтобы не только привлечь российских олигархов к ответственности, но и избежать возможных судебных споров в будущем.

Коррупционные риски

К рискам следует отнести и коррупционную составляющую. После получения решения суда Фонд государственного имущества Украины единолично принимает решение о распоряжении конфискованными активами. Например, завод по производству товаров критической необходимости может использоваться для обеспечения потребностей ВСУ, а нежилое помещение быть переоборудовано под школу или больницу.

Однако тот факт, что Фонд госимущества в ручном режиме (на основе собственноручно собранной информации) одобряет управленческое решение о действиях с каждым из активов, уже сам по себе создает значительные коррупционные риски.

Чтобы хоть как-то предупредить коррупцию в такой цепочке, сейчас работает Межведомственная рабочая группа по вопросам реализации государственной санкционной политики. Она ведет мониторинг за управлением Фондом конфискованными активами. Также Фонд госимущества запустил сайт, цель которого информировать украинскую общественность и иностранных партнеров о состоянии дел со всеми конфискованными активами, которые находятся в управлении Фонда. Однако в целом сложный и длительный процесс работы с санкционным имуществом сегодня почти никто не контролирует.

Нереализованный потенциал

Санкционные активы, поступающие в Фонд госимущества находятся в разном состоянии: могут быть под арестом, с запретом на совершение регистрационных действий в отношении них, и тому подобное. Государство несет значительные расходы на содержание и управление конфискованным имуществом, не получая при этом никаких доходов. Это не только неэффективно, но и несправедливо по отношению к украинским налогоплательщикам, которые вынуждены нести бремя этих расходов.

Кроме того, из-за отсутствия эффективного управления конфискованные предприятия начинают приходить в упадок. Мы уже не говорим о варварском уничтожении некоторых существующих бизнесов, по поводу чего мы уже получаем негативные сигналы от международного сообщества.

Ситуация, которая сложилась вокруг конфискованных активов, подобна тому, когда садовник срывает плоды, но не прилагает усилий, чтобы питать корни на будущее и надеется, что растение при любых условиях даст новые плоды в будущем. Но оно не даст.

Пробелы в законодательстве – это корни, которые нуждаются в питании и обновлении. Если санкционное законодательство в ближайшее время не будет усовершенствовано в соответствии с международными стандартами, владельцы конфискованных активов рано или поздно инициируют судебные процессы в Украине, ЕСПЧ, арбитражных судах по защите инвестиций и с высокой долей вероятности выиграют эти суды. А этого, конечно, нельзя допустить.

Миру нельзя заигрывать с войной и медлить в принятии значимых решений. Война не выбирает ни города, ни страны, поэтому необходимо создать на международном уровне действенные предохранители. Украина и мировое сообщество не могут допустить существование и развитие инвесторов, которые финансируют войну, так же как и не должно быть завуалированных каналов инвестирования войны. Соответственно, конфискация активов у санкционных лиц остается одним из наиболее важных вопросов, который требует доработки как внутри Украины, и и на международной арене.