Особенности современной войны

Сейчас мы ведем современную войну, которая сильно отличается от всех войн, которые были на планете раньше.

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Мы воюем не только за свою землю, но и за благосклонность зрителей. Такие себе "Голодные Игры", где мы бьемся за свое выживание, а зрители делают ставки и с удовольствием смотрят видео сбросов с дронов, горящих танков, людей с оторванными конечностями, которые подрывают себя гранатами.

Пиар в нашей войне не то чтобы важнее событий на фронте, но реально не намного уступает. Нам нужно оружие, а значит – благосклонность избирателей Джо Байдена, Эммануэля Макрона, Риши Сунака.

Победа Усика – это оружие на фронте

Бокс в супертяжелом весе – это не просто спорт. Это религия. Это страсть. Это первая любовь, которая не отпускает до самой смерти. И так, мы до сих пор не понимаем истинного веса чемпионского титула Усика. Это миллиарды людей во всем мире, которые знают, что самый крутой боксер мира – украинец.

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Это сотни миллионов детей во всем мире, которые вырастут и всегда будут помнить Украину, потому что у них в комнате висят постеры чемпиона мира в супертяжелом весе – украинца.

Братья Кличко в свое время показали миру, что боксеры из Украины – это элита не только спортивная, но и моральная. Теперь эстафету принял Усик. Это стоит очень дорогого. Это оружие, которого будет больше, и это жизни, которые это оружие сохранит в Вооруженных Силах Украины. День победы Усика – по-настоящему великий.