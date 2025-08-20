Летели камни и раздавались выстрелы: на Волыни произошел конфликт между женщинами и ТЦК
- В селе Новые Червища на Волыни произошел конфликт между местными женщинами и военными ТЦК из-за задержания мужчины с инвалидностью, в результате чего одна женщина получила ранения.
- Волынский ТЦК и правоохранительные органы проводят проверку инцидента, включая факт использования оружия во время происшествия.
- Местные жители бросали камни в служебное транспортное средство ТЦК, и военные утверждают, что мужчину задержали для проверки документов, но после верификации его отпустили.
В селе Новые Червища на Волыни военные ТЦК стреляли в людей. Кофликт случился из-за того, что местные женщины пытались помешать бусификации мужчины с инвалидностью.
Одна из них получила ранения. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на телекомпанию "Аверс" і Волынский областной ТЦК и СП.
Что известно о конфликте с ТЦК на Волыни?
Местные жительницы рассказали, что военнослужащие ТЦК остановили на улице мужчину, который имеет инвалидность. Они даже не проверили документов, а когда женщины стали им на дороге – начали стрелять. Одна из них получила ранения.
Зато мужчина заявил, что у него одна нога короче другой. По его словам, военные ТЦК спросили о документах уже в бусе. После этого отпустили и сказали, чтобы он прошелся, ведь хотят посмотреть, действительно ли человек имеет инвалидность.
В Волынском областном ТЦК отреагировали на инцидент. Там заявили, что во время проведения мероприятий по оповещению военнообязанных в селе Новые Червища военнослужащие ТЦК совместно с работниками полиции остановили гражданина, чтобы проверить военно-учетные данные.
По данным ТЦК, мужчина отказался предъявить документы, объяснив это тем, что его якобы постоянно проверяют. Гражданина пригласили к транспортному средству для установления личности и проверки данных.
Во время верификации документов в базе "Оберег" подтвердилось, что он является лицом с инвалидностью и имеет право на отсрочку от призыва. После выяснения статуса и проверки соответствующих документов его отпустили.
Местные жители, увидев работу совместной группы ТЦК и полиции, начали агрессивно вести себя в отношении военнослужащих ТЦК и бросать камни в служебное транспортное средство, когда человек еще находился в салоне автомобиля.
Факт использования оружия во время этого события сейчас проверяется соответствующими правоохранительными органами. Волынский ТЦК и СП также начал проверку обстоятельств инцидента.
Там отметили, что любое распространение непроверенных сведений недопустимо, поскольку может привести к нарушению презумпции невиновности, искажения объективных фактов и возникновения необоснованного общественного резонанса.
Конфликты между гражданскими и ТЦК: похожие случаи
- В начале августа в Виннице произошли столкновения между правоохранителями и активистами из-за протеста возле стадиона "Локомотив". Протестующие требовали освободить мужчин, которых якобы удерживает ТЦК и СП.
- В Одессе во время плановой проверки военно-учетных документов мужчина вел себя агрессивно и пытался убежать, его остановили на СТО, обнаружив нарушения воинского учета. Правоохранители обнаружили еще нескольких мужчин с аналогичными нарушениями, из-за чего началась драка между гражданскими и работниками ТЦК.
- В Харькове мужчина напал с ножом на полицейского и трех военнослужащих ТЦК во время оповещения военнообязанных. Злоумышленник нанес им серьезные травмы.