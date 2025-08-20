Летіло каміння й лунали постріли: на Волині стався конфлікт між жінками і ТЦК
- У селі Нові Червища на Волині стався конфлікт між місцевими жінками та військовими ТЦК через затримання чоловіка з інвалідністю, в результаті чого одна жінка отримала поранення.
- Волинський ТЦК та правоохоронні органи проводять перевірку інциденту, включаючи факт використання зброї під час події.
- Місцеві жителі кидали каміння в службовий транспортний засіб ТЦК, і військові стверджують, що чоловіка затримали для перевірки документів, але після верифікації його відпустили.
У селі Нові Червища на Волині військові ТЦК стріляли в людей. Кофлікт трапився через те, що місцеві жінки намагалися завадати бусифікації чоловіка з інвалідністю.
Одна з них отримала поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телекомпанію "Аверс" і Волинський обласний ТЦК та СП.
Новини до теми Конфлікт громадян із ТЦК у Вінниці: у поліції відреагували на інцидент
Що відомо про конфлікт з ТЦК на Волині?
Місцеві жительки розповіли, що військовослужбовці ТЦК зупинили на вулиці чоловіка, який має інвалідність. Вони навіть не перевірили документів, а коли жінки стали їм на дорозі – почали стріляти. Одна з них отримала поранення.
Натомість чоловік заявив, що у нього одна нога коротша за іншу. За його словами, військові ТЦК запитали про документи вже у бусі. Після цього відпустили та сказали, щоб він пройшовся, адже хочуть подивитися, чи справді чоловік має інвалідність.
У Волинському обласному ТЦК відреагували на інцидент. Там заявили, що під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у селі Нові Червища військовослужбовці ТЦК спільно з працівниками поліції зупинили громадянина, щоб перевірити військово-облікові дані.
За даними ТЦК, чоловік відмовився пред’явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють. Громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних.
Під час верифікації документів у базі "Оберіг" підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову. Після зʼясування статусу та перевірки відповідних документів його відпустили.
Місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції, почали агресивно поводитися щодо військовослужбовців ТЦК та кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли чоловік ще перебував у салоні автомобіля.
Факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами. Волинський ТЦК та СП також розпочав перевірку обставин інциденту.
Там зазначили, що будь-яке поширення неперевірених відомостей є неприпустимим, оскільки може призвести до порушення презумпції невинуватості, викривлення об’єктивних фактів та виникнення необґрунтованого суспільного резонансу.
Конфлікти між цивільними й ТЦК: схожі випадки
- На початку серпня у Вінниці сталися сутички між правоохоронцями та активістами через протест біля стадіону "Локомотив". Протестувальники вимагали звільнити чоловіків, яких нібито утримує ТЦК та СП.
- В Одесі під час планової перевірки військово-облікових документів чоловік поводився агресивно і намагався втекти, його зупинили на СТО, виявивши порушення військового обліку. Правоохоронці виявили ще кількох чоловіків з аналогічними порушеннями, через що почалася бійка між цивільними та працівниками ТЦК.
- У Харкові чоловік напав з ножем на поліцейського і трьох військовослужбовців ТЦК під час оповіщення військовозобов’язаних. Зловмисник завдав їм серйозних травм.