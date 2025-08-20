Одна з них отримала поранення. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на телекомпанію "Аверс" і Волинський обласний ТЦК та СП.

Що відомо про конфлікт з ТЦК на Волині?

Місцеві жительки розповіли, що військовослужбовці ТЦК зупинили на вулиці чоловіка, який має інвалідність. Вони навіть не перевірили документів, а коли жінки стали їм на дорозі – почали стріляти. Одна з них отримала поранення.

Натомість чоловік заявив, що у нього одна нога коротша за іншу. За його словами, військові ТЦК запитали про документи вже у бусі. Після цього відпустили та сказали, щоб він пройшовся, адже хочуть подивитися, чи справді чоловік має інвалідність.

У Волинському обласному ТЦК відреагували на інцидент. Там заявили, що під час проведення заходів з оповіщення військовозобов’язаних у селі Нові Червища військовослужбовці ТЦК спільно з працівниками поліції зупинили громадянина, щоб перевірити військово-облікові дані.

За даними ТЦК, чоловік відмовився пред’явити документи, пояснивши це тим, що його нібито постійно перевіряють. Громадянина запросили до транспортного засобу для встановлення особи та перевірки даних.

Під час верифікації документів у базі "Оберіг" підтвердилося, що він є особою з інвалідністю та має право на відстрочку від призову. Після зʼясування статусу та перевірки відповідних документів його відпустили.

Місцеві мешканці, побачивши роботу спільної групи ТЦК та поліції, почали агресивно поводитися щодо військовослужбовців ТЦК та кидати каміння у службовий транспортний засіб, коли чоловік ще перебував у салоні автомобіля.

Факт використання зброї під час цієї події наразі перевіряється відповідними правоохоронними органами. Волинський ТЦК та СП також розпочав перевірку обставин інциденту.

Там зазначили, що будь-яке поширення неперевірених відомостей є неприпустимим, оскільки може призвести до порушення презумпції невинуватості, викривлення об’єктивних фактів та виникнення необґрунтованого суспільного резонансу.

Конфлікти між цивільними й ТЦК: схожі випадки