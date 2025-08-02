Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Суспільне та місцеві ЗМІ. Ба більше, у мережі також показали кадри відповідного конфлікту.

Дивіться також Чоловіки якого віку підлягають мобілізації в Україні: що каже закон

Що відомо про протест у Вінниці?

Орієнтовно о 23:00 вінничани зібралися біля центрального стадіону "Локомотив", вимагаючи випустити чоловіків, які ймовірно там перебувають. На місце інциденту прибули близько десяти екіпажів Нацполіції.

Сутички біля стадіону у Вінниці: дивіться відео

За словами очевидців, близько 23:30 почали застосовували перцові балончики. Також вони повідомляють про затримання. Правоохоронці просили людей розійтися у зв'язку з початком комендантської години.

Конфлікт з ТЦК у Вінниці: дивіться відео

Водночас на тлі цього правоохоронці запропонували підвезти людей, які далеко проживають і не можуть дістатися додому самостійно. Зазначається, що під час протесту активісти також почали співати гімн України.

У Вінниці сталися заворушення на протесті: дивіться відео

За даними ЗМІ, під стадіоном зібралися здебільшого жінки, які намагалися прорватися на територію. Утім, офіційної інформації з цього приводу поки що немає.

До слова, минулого року жителі міста Ковель Волинської області влаштували протест через нібито незаконне затримання 3-х чоловіків. Вони намагалися силою проникнути в будівлю ТЦК і вимагали відпустити затриманих.