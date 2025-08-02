Повідомляє 24 Канал з посиланням на поліцію Вінниччини.

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Що кажуть у поліції про конфлікт з ТЦК у Вінниці?

Правоохоронцями попередньо було встановлено, що військовослужбовці ТЦК під час заходів з оповіщення громадян про мобілізацію, виявили чоловіка, який перебував у розшуку за ухилення від військової служби.

Згодом за місцем тимчасового розміщення ТЦК прибула група людей, зокрема представники громадської організації. Вони вимагали відпустити чоловіка та вчинили конфлікт з військовослужбовцями.

До установи підійшли близько 80 громадян, частин з яких виламали ворота обʼєкта та намагалися прорватися всередину. До людей було застосовано поліцейські заходи, аби відтіснити їх за територію обʼєкта,

– йдеться у повідомленні.

Наразі поліцейські проводять перевірку та забезпечують охорону громадського порядку біля будівлі.

Нагадаємо, у Вінниці в ніч на 2 серпня влаштували протест через невдоволення діями ТЦК. Протестувальники вимагали звільнити чоловіків, яких утримує ТЦК та СП.