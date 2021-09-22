Конфликтовал со "смотрящим" по городу: появились детали об убитом в Черкассах бизнесмене
Источник:"Вікка"
В Черкассах 22 сентября убили бизнесмена Михаила Козлова. У него в течение года якобы был конфликт со "смотрящим" по городу Арамом. СМИ также пишут, что в последнее время Козлов использовал охрану.
Издание, ссылаясь на собственные источники, информирует, что сопровождали бизнесмена примерно 10 человек спортивного телосложения, в основном бывшие и нынешние спортсмены.
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Козлов мог конфликтовать со "смотрящим" по городу
Правоохранители ранее выяснили, что за Арамом стоит "вор в законе" Армен "Хохол" из Знаменки Кировоградской области, который находится во всеукраинском розыске.
Он с помощью "смотрящего" якобы влиял на криминальные сферы региона, в частности контролировал СИЗО областного центра. Примерно месяц назад "смотрящего" в следственном изоляторе разоблачили. После Арам, по предварительной информации, бежал в Армению.
Издание также сообщает, что незадолго до убийства Козлова, а именно 9 сентября, в Черкассах, на улице Крещатик люди бизнесмена и "смотрящего" Арама устроили "стрелку".
Полицейские задержали нескольких участников вооруженных разборок. Двое из них имели отношение к Козлову, еще двое – к Араму. Что стало причиной конфликта, пока не известно.
Погиб Михаил Козлов: что о нем известно
- Он был соучредителем ОО "Организованная защита граждан" и охранной компании "Сталь".
- Связанные с организациями Козлова мужчины организовывали пикет прокуратуры Черкасс и участвовали в разборках за базу учителей.
- В прокуратуре Черкасской области публиковали информацию, что Козлов был дважды судим – за изнасилование (1994 год) и вымогательство (1998 год) и отбывал наказание в местах лишения свободы. Однако адвокаты бизнесмена настаивали, что их подзащитный получил оправдательные судебные решения.
Убийство Козлова: коротко
- 22 сентября Козлов пил кофе с компанией спортсменов. В это время в помещение кафе на улице Байды Вишневецкого, 32 вошли 2 мужчин.
- Они начали стрелять из автоматов. Козлов получил смертельное ранение, пострадали и спортсмены.
- Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства совершения преступления, а также установить личности убийц предпринимателя.