Конфліктував зі "смотрящим" по місту: з'явилися деталі про вбитого в Черкасах бізнесмена

У Черкасах 22 вересня вбили бізнесмена Михайла Козлова. У нього протягом року нібито був конфлікт зі "смотрящим" по місту Арамом. ЗМІ також пишуть, що останнім часом Козлов використовував охорону.

Видання, посилаючись на власні джерела, інформує, що супроводжували бізнесмена приблизно 10 людей спортивної статури, здебільшого колишні й нинішні спортсмени.

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Козлов міг конфліктувати зі "смотрящим" по місту

Правоохоронці раніше з'ясували, що за Арамом стоїть "злодій у законі" Армен "Хохол" зі Знам'янки Кіровоградської області, який перебуває у всеукраїнському розшуку.

Він за допомогою "смотрящего" начебто впливав на кримінальні сфери регіону, зокрема контролював СІЗО обласного центру. Приблизно місяць тому "смотрящего" в слідчому ізоляторі викрили. Опісля Арам, за попередньою інформацією, втік до Вірменії.

Видання також повідомляє, що незадовго до вбивства Козлова, а саме 9 вересня, у Черкасах, на вулиці Хрещатик люди бізнесмена та "смотрящего" Арама влаштували "стрілку".

Поліцейські затримали кількох учасників збройних розбірок. Двоє з них мали стосунок до Козлова, ще двоє – до Арама. Що стало причиною конфлікту, поки не відомо.

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Він був співзасновником ГО "Організований захист громадян" та охоронної компанії "Сталь".

Пов'язані з організаціями Козлова чоловіки організовували пікет прокуратури Черкас та брали участь у розбірках за базу вчителів.

У прокуратурі Черкащини публікували інформацію, що Козлов був двічі судимий – за зґвалтування (1994 рік) і вимагання (1998 рік) і відбував покарання в місцях позбавлення волі. Однак адвокати бізнесмена наполягали, що їхній підзахисний отримав виправдувальні судові рішення.

Вбивство Козлова: коротко