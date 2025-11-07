Должно быть справедливым для всех: Шмыгаль рассказал детали новых условий контрактной службы в ВСУ

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль заявил, что процесс перехода Вооруженных сил Украины на контрактную основу уже стартовал. После 2 лет службы контрактник может получить отсрочку от мобилизации на 12 месяцев.

Льготу с отсрочкой могут получить только те, кто подписывал контракт на 2 или более лет. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на встречу Владимира Зеленского с журналистами.

Как Украина переходит на контрактную армию?

Шмыгаль объяснил, что такая модель службы предусматривает возможность выбора как должности, так и места службы, а контракты будут открыты прежде всего для действующих военных. После определенного периода службы по контракту военнослужащий сможет получить отсрочку от мобилизации.

Действующие контрактники и мобилизованные будут иметь право заключать такие контракты. Их срок можно выбирать. Единственное что – после 2 лет контракта и более будет предоставляться отсрочка от мобилизации. На время военного положения – на 12 месяцев по аналогии с контрактом 18-24,

– отметил Шмыгаль.

В то же время для более коротких, годовых контрактов такой льготы не предусмотрено.

Министр уточнил, что размер денежного обеспечения для военнослужащих-контрактников составит от 50 до 60 тысяч гривен в месяц.

Сейчас, по его словам, идет подготовка необходимых документов, которые должны быть поданы в Верховную Раду. Рассмотрение вопроса ожидается в начале следующего года.

