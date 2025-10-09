Контрнаступательная операция, мобилизация в России и вопрос Tomahawk: главные заявления Зеленского СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский пообщался с журналистами, и сделал ряд заявлений, в частности относительно ситуации на фронте и недавних российских ударов по объектам критической инфраструктуры и железной дороги.
Также затронули вопрос передачи крылатых ракет Tomahawk и возможности мобилизации в России. О ключевых заявлениях украинского президента с пресс-конференции и главных моментах встречи – рассказывает 24 Канал.
Какие заявления сделал Зеленский на пресс-конференции?
"Сейчас на последней встрече не услышал “ни”. А услышал, что будут работать на техническом уровне, и будут рассматривать эту возможность. Так же этот вопрос я поднимал в Белом доме еще во времена прошлой Администрации Байдена, но тогда был отказ", – напомнил президент. По его словам, возможность передачи дальнобойного вооружения, в частности крылатых ракет Tomahawk может усилить Украину и заставить россиян "протрезветь" и в конце концов сесть за стол переговоров. По мнению Владимира Зеленского, объявление мобилизации в России станет вызовом Европе, поскольку Москва отказывалась от подобных мероприятий после того, как рейтинги Владимира Путина падали. Поэтому, повторение сценария будет означать лишь масштабность события. Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну, По его словам, в России есть большой импорт бензина, в частности это касается Китая и Беларуси. Импорт из последней увеличили в несколько раз, убрав ввозную пошлину. Также в России действует запрет на экспорт бензина. Ограничения на экспорт дизеля. Надо проверять, но мы считаем, до 20% своей потребности в бензине они потеряли. Именно после наших ударов, "Что касается наших дипстрайков. Наши дроны, дроны-ракеты, некоторые ракеты становятся лучше. С большим количеством применений, с большим количеством производства. Видим и проблемы. И это вопрос времени, когда мы выйдем на еще более высокий уровень. К сожалению, время такое дорогостоящее, я об этом всегда говорю. Но это то, что есть", – сказал он. Президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует никакой силы. Он констатировал, что россияне продолжают осуществлять грязные теракты, убивать гражданских, бить по энергетике и железнодорожных сообщениях. В частности, враг продолжает обострять ситуацию на ЗАЭС. Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле. А что происходит? С двух сторон: со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем, – перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Русскими. Они перебили, когда они ее захватывали. Мы же не один раз ремонтировали – люди гибли у нас, потому что они обстреливали ремонтные бригады, "Не может человек, который хочет и готов к миру, только увеличивать удары. Это ультиматум через массированные атаки. А ультиматумы не проходят. Мы хотим справедливый мир – поэтому должен быть справедливый диалог. И мы к диалогу, который Президент Трамп декларировал, к этому формату диалога мы готовы. Готовы на соответствующую встречу", – подчеркнул он. Владимир Зеленский убежден, что Дональд Трамп очень хочет достичь переговоров, прекращения огня и окончания войны. По его мнению, такая цель для него актуальна еще с самого начала. Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне "продают" ему не то, что способны сделать. То есть, откровенно врут. Реальность свидетельствует, что русские не могут захватить любой ценой, но очень быстро, восток нашей страны, "Партнеры хотят видеть Украину в Европейском Союзе. Нет колебаний, абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некоторые моменты. Но я понимаю общую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне. На сегодня это так. Не на нашей стороне Венгрия", – отметил украинский президент. По его мнению, стоит или менять правила, хотя европейцы достаточно консервативны в подобных вопросах, или давить на венгерского премьера Виктора Орбана. В контексте недавних ударов по железной дороге, в частности это касается обстрела Шостки в Сумской области, президент отметил, что россиян бьют по логистике, атакуя как грузоперевозки, так и пассажирские перевозки. "Это все запугивание. Они будут бить, а мы должны защищаться. Укрзализныця присутствовала на Ставках. И руководитель Укрзализныци имеет задачу вместе с военными, – защищать станции, ключевые узлы", – добавил он. "Что касается газовой инфраструктуры, на которую сейчас сильное давление российских атак. У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если, например, будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, – мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А", когда мы больше используем свою добычу. В плане "Б" понимаем, где брать деньги, которые необходимы", – отметил Владимир Зеленский. Президент рассказал, что в течение последнего месяца россияне нанесли 1550 ударов и 160 поражений по Черниговской, Сумской и Полтавской областях. Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение, "Сложные переговоры по спискам проводит Умеров с Мединским. Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать русские. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос. И нам известно, что они хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, словно украинская власть не забирает", – рассказал Зеленский. "Что касается наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. "Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже не о единичных случаях", – сказал Владимир Зеленский. Кроме того, среди успехов, по его словам, является поражение морской "вышки" ракетой-дроном "Рута", а также "Лютый". "Обеспечение у войска нормальное. Дефицит с дронами есть. Один к одному FPV с русскими. Количество людей у русских, вы понимаете, больше. Сегодня у них преимущество – это дроны на оптоволокне, их у них больше ощутимо, и мы наращиваем нашу способность в этом", – говорит он. Владимир Зеленский рассказал, что ССО, ЦСО "А" СБУ и штурмовые подразделения проводят контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска. В свою очередь в Запорожской области кардинальных изменений не наблюдается. Тяжелая ситуация сохраняется на Новопавловском направлении, там удалось освободить 4 села, за еще 4 населенных пункта продолжаются бои. В то же время на Лиманском направлении россияне в последнее время сдержанные, добавил он. По словам президента, наиболее интенсивными остаются Покровское и Добропольское направления. На последнем продолжается контрнаступательная операция. "И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию", – говорит он. Владимир Зеленский говорит, что в течение этой операции удалось ликвидировать более 12 тысяч россиян, из них 7 тысяч безвозвратно. Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно – любой ценой,
"Сейчас на последней встрече не услышал “ни”. А услышал, что будут работать на техническом уровне, и будут рассматривать эту возможность. Так же этот вопрос я поднимал в Белом доме еще во времена прошлой Администрации Байдена, но тогда был отказ", – напомнил президент.
По его словам, возможность передачи дальнобойного вооружения, в частности крылатых ракет Tomahawk может усилить Украину и заставить россиян "протрезветь" и в конце концов сесть за стол переговоров.
По мнению Владимира Зеленского, объявление мобилизации в России станет вызовом Европе, поскольку Москва отказывалась от подобных мероприятий после того, как рейтинги Владимира Путина падали. Поэтому, повторение сценария будет означать лишь масштабность события.
Смотрите на карту Европы. Где будут быстрые успехи, туда он и пойдет, если будет мобилизация. Это точно. А для чего ему мобилизовать миллионы? Есть большой риск, что Путин пойдет реально в мировую войну,
По его словам, в России есть большой импорт бензина, в частности это касается Китая и Беларуси. Импорт из последней увеличили в несколько раз, убрав ввозную пошлину. Также в России действует запрет на экспорт бензина.
Ограничения на экспорт дизеля. Надо проверять, но мы считаем, до 20% своей потребности в бензине они потеряли. Именно после наших ударов,
"Что касается наших дипстрайков. Наши дроны, дроны-ракеты, некоторые ракеты становятся лучше. С большим количеством применений, с большим количеством производства. Видим и проблемы. И это вопрос времени, когда мы выйдем на еще более высокий уровень. К сожалению, время такое дорогостоящее, я об этом всегда говорю. Но это то, что есть", – сказал он.
Президент подчеркнул, что Россия не демонстрирует никакой силы. Он констатировал, что россияне продолжают осуществлять грязные теракты, убивать гражданских, бить по энергетике и железнодорожных сообщениях. В частности, враг продолжает обострять ситуацию на ЗАЭС.
Никогда так не было, чтобы без электроснабжения станция так долго была на дизеле. А что происходит? С двух сторон: со стороны территории, которую мы контролируем, и с территории, которую мы временно не контролируем, – перебиты линии. Кем они были перебиты с самого начала? Русскими. Они перебили, когда они ее захватывали. Мы же не один раз ремонтировали – люди гибли у нас, потому что они обстреливали ремонтные бригады,
"Не может человек, который хочет и готов к миру, только увеличивать удары. Это ультиматум через массированные атаки. А ультиматумы не проходят. Мы хотим справедливый мир – поэтому должен быть справедливый диалог. И мы к диалогу, который Президент Трамп декларировал, к этому формату диалога мы готовы. Готовы на соответствующую встречу", – подчеркнул он.
Владимир Зеленский убежден, что Дональд Трамп очень хочет достичь переговоров, прекращения огня и окончания войны. По его мнению, такая цель для него актуальна еще с самого начала.
Я думаю, что наша встреча плюс реальные факты дают ему более широкое понимание, что россияне "продают" ему не то, что способны сделать. То есть, откровенно врут. Реальность свидетельствует, что русские не могут захватить любой ценой, но очень быстро, восток нашей страны,
"Партнеры хотят видеть Украину в Европейском Союзе. Нет колебаний, абсолютное большинство. 26 стран поддерживают это. Есть некоторые моменты. Но я понимаю общую атмосферу. В критический момент голосования 26 стран будут на нашей стороне. На сегодня это так. Не на нашей стороне Венгрия", – отметил украинский президент.
По его мнению, стоит или менять правила, хотя европейцы достаточно консервативны в подобных вопросах, или давить на венгерского премьера Виктора Орбана.
В контексте недавних ударов по железной дороге, в частности это касается обстрела Шостки в Сумской области, президент отметил, что россиян бьют по логистике, атакуя как грузоперевозки, так и пассажирские перевозки.
"Это все запугивание. Они будут бить, а мы должны защищаться. Укрзализныця присутствовала на Ставках. И руководитель Укрзализныци имеет задачу вместе с военными, – защищать станции, ключевые узлы", – добавил он.
"Что касается газовой инфраструктуры, на которую сейчас сильное давление российских атак. У нас есть план "А" и есть план "Б". В плане "Б", если, например, будет сильная атака на всю газовую инфраструктуру, – мы понимаем, что у нас тогда есть импорт. Мы понимаем объем и стоимость соответствующего импорта. Это план "Б". План "А", когда мы больше используем свою добычу. В плане "Б" понимаем, где брать деньги, которые необходимы", – отметил Владимир Зеленский.
Президент рассказал, что в течение последнего месяца россияне нанесли 1550 ударов и 160 поражений по Черниговской, Сумской и Полтавской областях.
Энергетику надо защищать, и мы будем ее защищать. Не хватает систем противовоздушной обороны. С перехватчиками, вы, в принципе, все знаете. Дополнительное финансирование постоянно находится и есть увеличение,
"Сложные переговоры по спискам проводит Умеров с Мединским. Нам понятно из данных Службы внешней разведки Украины, что хотят делать русские. Они хотят наполнять списки украинцев только со своей стороны, несмотря на наш запрос. И нам известно, что они хотят привозить некоторых пленных в Беларусь, заставлять их записывать видеообращения к родителям, словно украинская власть не забирает", – рассказал Зеленский.
"Что касается наших ударов вглубь России, то есть наших ответов на российские удары. Есть позитив. "Паляница" уже в десятках случаев начала поражать военные склады врага. Это позитив, потому что были разные у нас моменты, сейчас мы уже не о единичных случаях", – сказал Владимир Зеленский.
Кроме того, среди успехов, по его словам, является поражение морской "вышки" ракетой-дроном "Рута", а также "Лютый".
"Обеспечение у войска нормальное. Дефицит с дронами есть. Один к одному FPV с русскими. Количество людей у русских, вы понимаете, больше. Сегодня у них преимущество – это дроны на оптоволокне, их у них больше ощутимо, и мы наращиваем нашу способность в этом", – говорит он.
Владимир Зеленский рассказал, что ССО, ЦСО "А" СБУ и штурмовые подразделения проводят контрдиверсионные мероприятия в районе Купянска. В свою очередь в Запорожской области кардинальных изменений не наблюдается.
Тяжелая ситуация сохраняется на Новопавловском направлении, там удалось освободить 4 села, за еще 4 населенных пункта продолжаются бои. В то же время на Лиманском направлении россияне в последнее время сдержанные, добавил он.
По словам президента, наиболее интенсивными остаются Покровское и Добропольское направления. На последнем продолжается контрнаступательная операция.
"И мы считаем, что она очень сложная, но очень своевременная, и считаем, что она успешна. Мы считаем, что эта операция сорвала российскую летнюю наступательную кампанию", – говорит он.
Владимир Зеленский говорит, что в течение этой операции удалось ликвидировать более 12 тысяч россиян, из них 7 тысяч безвозвратно.
Эта операция, безусловно, имеет влияние на защиту Покровска. Понимая, что с Добропольем у них большие потери, сейчас русским поставлена задача взять Покровск срочно – любой ценой,