Контрнаступальна операція, мобілізація у Росії й питання Tomahawk: головні заяви Зеленського ЗМІ
Президент України Володимир Зеленський поспілкувався із журналістами, і зробив низку заяв, зокрема стосовно ситуації на фронті та нещодавніх російських ударів по об'єктах критичної інфраструктури та залізниці.
Також зачепили питання передачі крилатих ракет Tomahawk і можливості мобілізації у Росії. Про ключові заяви українського президента з пресконференції та головні моменти зустрічі – розповідає 24 Канал.
Які заяви зробив Зеленський на пресконференції?
Президент наголосив, що Росія не демонструє жодної сили. Він констатував, що росіяни продовжують здійснювати брудні теракти, вбивати цивільних, бити по енергетиці та залізничних сполученнях. Зокрема, ворог продовжує загострювати ситуацію на ЗАЕС. Ніколи так не було, щоб без електропостачання станція так довго була на дизелі. А що відбувається? З двох боків: з боку території, яку ми контролюємо, і з території, яку ми тимчасово не контролюємо, – перебито лінії. Ким вони були перебиті з самого початку? Руськими. Вони перебили, коли вони її захоплювали. Ми ж не один раз ремонтували – люди гинули у нас, бо вони обстрілювали ремонтні бригади, "Не може людина, яка хоче і готова до миру, тільки збільшувати удари. Це ультиматум через масовані атаки. А ультиматуми не проходять. Ми хочемо справедливий мир – тож повинен бути справедливий діалог. І ми до діалогу, який Президент Трамп декларував, до цього формату діалогу ми готові. Готові на відповідну зустріч", – наголосив він. Володимир Зеленський переконаний, що Дональд Трамп дуже хоче досягти переговорів, припинення вогню та закінчення війни. На його думку, така мета для нього є актуальною ще з самого початку. Я думаю, що наша зустріч плюс реальні факти дають йому ширше розуміння, що росіяни "продають" йому не те, що спроможні зробити. Тобто, відверто брешуть. Реальність свідчить, що руські неспроможні захопити за будь-яку ціну, але дуже швидко, схід нашої країни, "Партнери хочуть бачити Україну в Європейському Союзі. Немає вагань, абсолютна більшість. 26 країн підтримують це. Є деякі моменти. Але я розумію загальну атмосферу. В критичний момент голосування 26 країн будуть на нашому боці. На сьогодні це так. Не на нашому боці Угорщина", – зауважив український президент. На його думку, варто або змінювати правила, хоча європейці досить консервативні у подібних питаннях, або тиснути на угорського прем'єра Віктора Орбана. У контексті нещодавніх ударів по залізниці, зокрема це стосується обстрілу Шостки у Сумській області, президент зазначив, що росіян б'ють по логістиці, атакуючи як вантажоперевезення, так і пасажирські перевезення. "Це все залякування. Вони будуть бити, а ми повинні захищатися. Укрзалізниця була присутня на Ставках. І керівник Укрзалізниці має завдання разом з військовими, – захищати станції, ключові вузли", – додав він. "Що стосується газової інфраструктури, на яку зараз сильний тиск російських атак. У нас є план "А" і є план "Б". У плані "Б", якщо, наприклад, буде сильна атака на всю газову інфраструктуру, – ми розуміємо, що у нас тоді є імпорт. Ми розуміємо обсяг і вартість відповідного імпорту. Це план "Б". План "А", коли ми більше використовуємо свій видобуток. У плані "Б" розуміємо, де брати гроші, які необхідні", – зауважив Володимир Зеленський. Президент розповів, що протягом останнього місяця росіяни завдали 1550 ударів і 160 уражень по Чернігівській, Сумській та Полтавській областях. Енергетику треба захищати, і ми будемо її захищати. Не вистачає систем протиповітряної оборони. З перехоплювачами, ви, в принципі, все знаєте. Додаткове фінансування постійно знаходиться і є збільшення, "Складні перемовини щодо списків проводить Умєров з Мединським. Нам зрозуміло з даних Служби зовнішньої розвідки України, що хочуть робити рускіє. Вони хочуть наповнювати списки українців тільки зі свого боку, попри наш запит. І нам відомо, що вони хочуть привозити деяких полонених в Білорусь, примушувати їх записувати відеозвернення до батьків, немов українська влада не забирає", – розповів Зеленський. "Що стосується наших ударів вглиб Росії, тобто наших відповідей на російські удари. Є позитив. "Паляниця" вже в десятках випадків почала вражати військові склади ворога. Це позитив, тому що були різні у нас моменти, зараз ми вже не про поодинокі випадки", – сказав Володимир Зеленський. Крім того, серед успіхів, за його словами, є ураження морської "вишки" ракетою-дроном "Рута", а також "Лютий". "Забезпечення у війська нормальне. Дефіцит з дронами є. Один до одного FPV з рускімі. Кількість людей у рускіх, ви розумієте, більша. Сьогодні у них перевага – це дрони на оптоволокні, їх у них більше відчутно, і ми нарощуємо нашу спроможність у цьому", – каже він. Володимир Зеленський розповів, що ССО, ЦСО "А" СБУ і штурмові підрозділи проводять контрдиверсійні заходи у районі Куп'янська. Своєю чергою у Запорізькій області кардинальних змін не спостерігається. Важка ситуація зберігається на Новопавлівському напрямку, там вдалося звільнити 4 села, за ще 4 населених пункти тривають бої. Водночас на Лиманському напрямку росіяни останнім часом стримані, додав він. За словами президента, найбільш інтенсивними залишаються Покровський та Добропільський напрямки. На останньому триває контрнаступальна операція. "І ми вважаємо, що вона дуже складна, але дуже вчасна, і вважаємо, що вона успішна. Ми вважаємо, що ця операція зірвала російську літню наступальну кампанію", – каже він. Володимир Зеленський каже, що протягом цієї операції вдалося ліквідувати понад 12 тисяч росіян, з них 7 тисяч безповоротно. Ця операція, безумовно, має вплив на захист Покровську. Розуміючи, що з Добропіллям у них великі втрати, зараз рускім поставлено завдання взяти Покровськ терміново – за будь-яку ціну,
Росія продовжує теракти та провокації
– розповів Зеленський.
Президент заявив, що Путін тривалий час брехав Трампу
Про що свідчать зміни сигналів Трампа
– заявив президент.
Зеленський висловився щодо питання членства України в ЄС
Яка загроза для логістики
Ворог тисне і на газову інфраструктуру
Росія посилила обстріли енергетики
– наголосив він.
Тривають переговори щодо обмінів військовополоненими
Україна відповідає на удари Росії
Зеленський розповів з чим є дефіцит на фронті
Президент повідомив загальну інформацію на фронті
Зеленський розповів про доповідь Сирського
– наголосив президент.
