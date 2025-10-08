Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на речницю фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук в коментарі "Інтерфакс-Україна".

Що відомо про проведення зустрічі?

Речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук повідомила, що зустріч парламентської фракції з президентом України Володимиром Зеленським відбудеться після голосування в першому читанні законопроєкту про Державний бюджет на 2026 рік.

На прохання голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії зустріч фракції з президентом перенесено і вона відбудеться після голосування в першому читанні проєкту Держбюджету-2026,

– пояснила Палійчук.

За її словами, такі зустрічі планується проводити раз на місяць.

Коли планувалася зустріч?