Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на пресс-секретаря фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в комментарии "Интерфакс-Украина".
Что известно о проведении встречи?
Пресс-секретарь "Слуги народа" Юлия Палийчук сообщила, что встреча парламентской фракции с президентом Украины Владимиром Зеленским состоится после голосования в первом чтении законопроекта о Государственном бюджете на 2026 год.
По просьбе председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии встреча фракции с президентом перенесена и она состоится после голосования в первом чтении проекта Госбюджета-2026,
– объяснила Палийчук.
По ее словам, такие встречи планируется проводить раз в месяц.
Когда планировалась встреча?
Напомним, что Зеленский планировал закрытую встречу с фракцией "Слуга народа" между 6 и 10 октября, что является второй такой встречей за месяц.
"Во время прошлой встречи с фракцией глава государства отметил,, что такие встречи нужно проводить чаще, не реже одного раза в месяц", – сообщали Палийчук.
Предыдущая встреча 16 сентября была инициирована президентом, длилась около двух часов, и обсуждались темы, связанные с войной, но не вопрос выборов.