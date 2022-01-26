Какие вакцины лучше всего для бустера, Рада может уйти на карантин: новости о коронавирусе

26 января 2022 , 14:45
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Источник:

24 канал

В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом, за сутки заболели более 24 тысяч человек. В то же время выросли и темпы вакцинации. Во Львове все учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения. Минздрав зарегистрировал препарат Молнупиравир. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине зарегистрировали 24 321 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что среди новых пациентов – 2 809 детей и 642 медика. Между тем количество госпитализированных по сравнению с позавчерашним днем ​​выросло вдвое – 3 073 против 1507. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 141 человека. Зато выздоровели 5514 пациентов.

Днем раньше Области-аутсайдеры по прививкам, вакцина против Омикрона: новости о коронавирусе 25 января

Коронавирус в областях:

  • Киев – 1 919 случаев;
  • Винницкая область – 1 297 случаев;
  • Волынская область – 530 случаев;
  • Днепропетровская область – 804 случая;
  • Донецкая область – 1 018 случаев;
  • Житомирская область – 932 случая;
  • Закарпатская область – 734 случая;
  • Запорожская область – 467 случаев;
  • Ивано-Франковская область – 1 972 случая;
  • Киевская область – 872 случая;
  • Кировоградская область – 121 случай;
  • Луганская область – 478 случаев;
  • Львовская область – 1 886 случаев;
  • Николаевская область – 440 случаев;
  • Одесская область – 1 319 случаев;
  • Полтавская область – 831 случай;
  • Ровненская область – 1 110 случаев;
  • Сумская область – 1 209 случаев;
  • Тернопольская область – 890 случаев;
  • Харьковская область – 1 506 случаев;
  • Херсонская область – 508 случаев;
  • Хмельницкая область – 1 471 случай;
  • Черкасская область – 690 случаев;
  • Черновицкая область – 1 060 случаев;
  • Черниговская область – 257 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в Украине

По состоянию на 26 января в Украине было выявлено 3 913 809 больных COVID-19. 3 596 715 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, от болезни умерли по меньшей мере 99 584 украинца.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине было проведено 17 661 202 ПЦР-тестирования.


Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Рада может пойти на вынужденный карантин

Источник: 24 канал

В парламенте стало больше больных COVID и эта тенденция продолжает расти. Поэтому парламентарии собираются на следующей неделе открыть сессию, сделать несколько голосований и уйти на карантин до 15 февраля.

Все школы и ВУЗы Львовщины перевели на дистанционное обучение

Источник: ЛОГА

Из-за стремительного распространения коронавируса на Львовщине решили существенно усилить карантинные ограничения. В частности, всех учеников и студентов перевели на дистанционное обучение.

Накануне на онлайн-обучение перевели только старшеклассников. Однако из-за роста заболеваемости среди детей учеников младших классов также будут обучать дистанционно.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

​К теме Отправят ли садики и начальные школы на онлайн-обучение из-за вспышки COVID-19

Темпы вакцинации украинцев против COVID-19

Источник: Минздрав

От начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцину вели 15 221 308 человек. 15 221 306 из них получили первую дозу препарата.

Между тем 2 дозы получили 14 519 768 человек. Еще 14 237 человек сделали дополнительную дозу, а 248 063 – бустерную. Всего в украине провели 30 003 374 прививки против коронавируса.

Какие препараты выбирали украинцы

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 672 506,
  • Coronavac – 4 896 559,
  • AstraZeneca – 1 633 355,
  • Moderna – 1 511 021,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Последняя суточная статистика

За минувшие сутки, 25 января, в Украине против коронавируса вакцинировали 81 736 человек. 29 929 из них получили первую дозу, 28 984 – вторую, 628 – дополнительную, а остальные 22 195 – бустерную.


Что известно о дополнительной вакцине / инфографика 24 канала


Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала

Минздрав зарегистрировал Молнупиравир для лечения больных

Источник: Минздрав

Министерство здравоохранения зарегистрировало для экстренного применения препарат Молнупиравир. Средство предназначено для лечения пациентов с коронавирусом.

Переговоры по закупке 300 тысяч курсов Молнупиравира Минздрав начал еще в прошлом году.

 
Молнупиравир – что известно о препарате
Блокирует фермент, нужный коронавирусу SARS-CoV-2 для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения COVID-19.

Заметим, что Минздрав планирует использовать 4 препарата для лечения COVID-больных:

  • Вышеупомянутый Молнупиравир для снижения рисков болезни,
  • Паксловид – препарат от компании Pfizer,
  • Тоцилизумаб – против воспаления, которое провоцирует COVID-19 у тяжелых пациентов.
  • и Ремдесивир.

Новости о коронавирусе в мире

Статистика распространения COVID-19

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 26 января в мире обнаружили более 358 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Италия, Индия, Великобритания и Испания.

Израиль первым в мире начнет прививать четвертой дозой вакцины

Источник: Associated Press

Израильское правительство хочет разрешить четвертую дозу вакцины от COVID-19 всем желающим взрослым гражданам, которым исполнилось 18 лет.

Чтобы получить четвертый укол, с момента получения третьей дозы или с выздоровления должно пройти не менее 5 месяцев.

Исследование коронавируса

Какие вакцины выбрать для бустера

Источник: BMJ

Ученые проверили влияние различных бустеров с помощью 1 240 участников, получивших 2 дозы CoronaVac. Случайным образом им ввели бустер от AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen или CoronaVac.

Анализы крови участников через 28 дней показали, что Pfizer увеличил уровень антител в 152 раза, Astrazeneca – в 90 раз, Janssen – в 77 раз, а CoronaVac – в 12 раз.

Нейтрализующие антитела, которые связываются с вирусом для блокирования инфекции, были выявлены у 100% тех, кто получил бустерную дозу AstraZeneca, Pfizer-BioNTech или Janssen и 83% тех, кто получил третью дозу CoronaVac.

Что делать, если заболели коронавирусом штамма Омикрон

Источник: CDC

  • Проконсультироваться с врачом нужно людям из групп риска: пожилым, тем, у кого есть хронические заболевания и беременным женщинам.
  • Пейте много жидкости и больше отдыхайте. Если у вас температура – примите парацетамол или ибупрофен. Облегчить боль в горле можно полосканием теплой соленой водой. Нос можно промывать солевым раствором. Антибиотики и другие лекарства принимать не нужно.
  • Оставайтесь в отдельной комнате, чаще проветривайте квартиру и надевайте маску при контакте с членами семьи. Ешьте из отдельной посуды и чаще мойте руки. С животными постарайтесь также не контактировать.
  • Оставайтесь дома не менее пяти дней. Если нужно выйти на улицу – надевайте маску и держитесь подальше от других людей, особенно от детей. К сожалению, дети еще не привиты и многие из них не болели ковидом. Как ведет себя Омикрон в организме, который не вакцинирован и не сталкивался с другими вариантами вируса, пока неизвестно.

Симптомы Омикрона / Данные: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Автор: Анастасія Лукашевська