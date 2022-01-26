Какие вакцины лучше всего для бустера, Рада может уйти на карантин: новости о коронавирусе

В Украине продолжает расти заболеваемость коронавирусом, за сутки заболели более 24 тысяч человек. В то же время выросли и темпы вакцинации. Во Львове все учебные заведения перешли на дистанционную форму обучения. Минздрав зарегистрировал препарат Молнупиравир. Это последние новости о SARS-CoV-2 в Украине.

Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

В Украине зарегистрировали 24 321 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. Известно, что среди новых пациентов – 2 809 детей и 642 медика. Между тем количество госпитализированных по сравнению с позавчерашним днем ​​выросло вдвое – 3 073 против 1507. К сожалению, болезнь унесла жизни еще 141 человека. Зато выздоровели 5514 пациентов.

Днем раньше Области-аутсайдеры по прививкам, вакцина против Омикрона: новости о коронавирусе 25 января

Коронавирус в областях:

Киев – 1 919 случаев;

Винницкая область – 1 297 случаев;

Волынская область – 530 случаев;

Днепропетровская область – 804 случая;

Донецкая область – 1 018 случаев;

Житомирская область – 932 случая;

Закарпатская область – 734 случая;

Запорожская область – 467 случаев;

Ивано-Франковская область – 1 972 случая;

Киевская область – 872 случая;

Кировоградская область – 121 случай;

Луганская область – 478 случаев;

Львовская область – 1 886 случаев;

Николаевская область – 440 случаев;

Одесская область – 1 319 случаев;

Полтавская область – 831 случай;

Ровненская область – 1 110 случаев;

Сумская область – 1 209 случаев;

Тернопольская область – 890 случаев;

Харьковская область – 1 506 случаев;

Херсонская область – 508 случаев;

Хмельницкая область – 1 471 случай;

Черкасская область – 690 случаев;

Черновицкая область – 1 060 случаев;

Черниговская область – 257 случаев.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Общая картина заболеваемости в Украине

По состоянию на 26 января в Украине было выявлено 3 913 809 больных COVID-19. 3 596 715 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, от болезни умерли по меньшей мере 99 584 украинца.

: с начала пандемии в Украине было проведено 17 661 202 ПЦР-тестирования.



Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал

Рада может пойти на вынужденный карантин

Источник: 24 канал

В парламенте стало больше больных COVID и эта тенденция продолжает расти. Поэтому парламентарии собираются на следующей неделе открыть сессию, сделать несколько голосований и уйти на карантин до 15 февраля.

Все школы и ВУЗы Львовщины перевели на дистанционное обучение

Источник: ЛОГА

Из-за стремительного распространения коронавируса на Львовщине решили существенно усилить карантинные ограничения. В частности, всех учеников и студентов перевели на дистанционное обучение.

Накануне на онлайн-обучение перевели только старшеклассников. Однако из-за роста заболеваемости среди детей учеников младших классов также будут обучать дистанционно.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала

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Темпы вакцинации украинцев против COVID-19

Источник: Минздрав

От начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцину вели 15 221 308 человек. 15 221 306 из них получили первую дозу препарата.

Между тем 2 дозы получили 14 519 768 человек. Еще 14 237 человек сделали дополнительную дозу, а 248 063 – бустерную. Всего в украине провели 30 003 374 прививки против коронавируса.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 672 506,

Coronavac – 4 896 559,

AstraZeneca – 1 633 355,

Moderna – 1 511 021,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Последняя суточная статистика

За минувшие сутки, 25 января, в Украине против коронавируса вакцинировали 81 736 человек. 29 929 из них получили первую дозу, 28 984 – вторую, 628 – дополнительную, а остальные 22 195 – бустерную.