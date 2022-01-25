Новости о коронавирусе в Украине
Статистика распространения COVID-19
Источник: Минздрав
По состоянию на 25 января в Украине в течение суток зарегистрировали 19 118 случаев коронавирусной болезни. Среди инфицированных 2 809 детей и 594 медработника. В больницы госпитализировали 1 507 человек, от осложнений болезни, к сожалению, умер 161 человек.
Внимание Минздрава прогнозирует двукратное увеличение больных COVID-19 в ближайшее время
Ситуация с COVID-19 в регионах:
- Киев – 1589;
- Винницкая область – 1 207;
- Волынская область – 492;
- Днепропетровская область – 574;
- Донецкая область – 788;
- Житомирская область – 269;
- Закарпатская область – 680;
- Запорожская область – 462;
- Ивано-Франковская область – 1 387;
- Киевская область – 745;
- Кировоградская область – 95;
- Луганская область – 387;
- Львовская область – 2 299;
- Николаевская область – 306;
- Одесская область – 910;
- Полтавская область – 697;
- Ровненская область – 809;
- Сумская область – 809;
- Тернопольская область – 1 164;
- Харьковская область – 1 038;
- Херсонская область -122;
- Хмельницкая область – 579;
- Черкасская область – 490;
- Черновицкая область – 919;
- Черниговская область – 301.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал
Темпы вакцинации
Источник: Минздрав
За вчера, 24 января 69 546 человек вакцинированы против COVID-19. Первую дозу получили 27 261 человек, вторую дозу – 24 700 человек, дополнительную дозу получил 501 человек, а бустерную – 17 084.
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Прививки проводили 876 мобильных бригад по иммунизации, 3 196 пунктов прививки и 436 центров вакцинации населения.
В течение суток использовали для вакцинации 4 препарата, в частности:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 50 093;
- Coronavac – 11 142;
- AstraZeneca – 1 482;
- Moderna – 6 829.
Темпы вакцинации в Украине
С начала вакцинальной кампании в Украине привито 15 191 379 человек.
В частности, получили первую дозу – 15 191 377 человек, две дозы – 14 490 784 человека, получили дополнительную дозу – 13 609 людей, а бустерную – 225 868.
В общем количестве уже проведено 29 921 638 прививок.
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Что известно о дополнительной вакцине / Инфографика 24 канала
Что известно о бустерной вакцине / Инфографика 24 канала
Львовщина может перейти в красную зону
Источник: Минздрав
Во Львовской области превышены эпидемические показатели заболеваемости коронавирусом. В регионе резко возросло количество госпитализаций больных и новых случаев инфицирования. Высокие показатели заболеваемости дают основания усилить карантин в регионе уже сегодня.
Показатели заболеваемости в Украине по состоянию на 25 января / Инфографика Минздрава
Ровненская область переходит в красную зону
Источник: телеграм Олега Немчинова
Ровненская область с 27 января переходит в красную зону карантина. В течение суток 24 января на территории области обнаружили 809 новых инфицированных.
Суточная заболеваемость в Украине может вырасти до 55 тысяч
Источник: KSE
Новая волна коронавируса, вызванная распространением штамма Омикрон, может вызвать новую волну заболеваемости. По прогнозу экспертов, в среднем в сутки в Украине могут фиксировать до 45 тысяч случаев, и это может означать, что за отдельные сутки показатель может составлять до 55 тысяч случаев. То есть, если в выходные традиционно меньшее количество случаев, то в будни – оно будет выше.
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Еще четыре города переводят учеников на дистанционное обучение
Источник: 24 канал
С понедельника, 24 января, школы в некоторых областях Украины уже перешли на дистанционное обучение. Теперь к ним присоединились еще несколько городов:
- Львов;
- Ивано-Франковск;
- Ужгород;
- Черновицкая область;
- Сумы;
- Тернополь.
Новости о коронавирусе в мире
Статистика распространения COVID-19
Источник: Университет Хопкинса
По состоянию на 25 января в мире обнаружили более 355 миллионов больных коронавирусом и более чем 5,6 миллиона смертей среди пациентов.
С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Франция, Италия, Индия, Великобритания и Испания.
Случаи коронавируса среди официальных лиц Олимпиады-2022
Источник: Оргкомитет зимней Олимпиады-2022
Уже вскоре в Пекине начнутся зимние Олимпийские игры. В городе уже зафиксировали 14 новых случаев коронавируса среди официальных лиц, привлеченных к проведению игр.
В США прекратили использование некоторых COVID-лекарств
Источник: MedicalXpress
Регуляторы здравоохранения США заявили, что препараты на основе антител Regeneron и Eli Lilly больше не должны использоваться, ведь они не работают против штамма Омикрон, который в настоящее время доминирует в стране.
Исследование пандемии коронавируса
Пандемия негативнее повлияла на женщин
Источник: Medscape
Результаты нового исследования показали, что усталостью от пандемии больше страдают женщины, чем мужчины. Кроме того, женщин чаще "накрывает" печалью и разочарованием из-за происходящего. Еще 34% мужчин сообщили, что успели приспособиться к изменениям и больше не переживают, среди таких участниц оказалось 23%.