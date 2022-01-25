Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

Станом на 25 січня в Україні впродовж доби зареєстрували 19 118 випадків коронавірусної хвороби. Cеред інфікованих 2 809 дітей та 594 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 1 507 людей, від ускладнень хвороби, на жаль, померла 161 людина.

Увага МОЗ прогнозує двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом

Загальна статистика. Від початку пандемії COVID-19 Україні захворіло 3 889 488 осіб, з них 3 591 201 одужали, померли – 99 443.

Ситуація з COVID-19 у регіонах:

Київ – 1589;

Вінницька область – 1 207;

Волинська область – 492;

Дніпропетровська область – 574;

Донецька область – 788;

Житомирська область – 269;

Закарпатська область – 680;

Запорізька область – 462;

Івано-Франківська область – 1 387;

Київська область – 745;

Кіровоградська область – 95;

Луганська область – 387;

Львівська область – 2 299;

Миколаївська область – 306;

Одеська область – 910;

Полтавська область – 697;

Рівненська область – 809;

Сумська область – 809;

Тернопільська область – 1 164;

Харківська область – 1 038;

Херсонська область – 122;

Хмельницька область – 579;

Черкаська область – 490;

Чернівецька область – 919;

Чернігівська область – 301.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Темпи вакцинації

Джерело: МОЗ

За вчора, 24 січня 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, а бустерну – 17 084.

Актуально Понад 19 тисяч хворих: в Україні значно зросла захворюваність на COVID-19

Щеплення проводили 876 мобільних бригад з імунізації, 3 196 пунктів щеплення та 436 центрів вакцинації населення.

Впродовж доби використовували для вакцинації 4 препарати, зокрема:

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 50 093;

Coronavac – 11 142;

AstraZeneca – 1 482;

Moderna – 6 829.

Темпи вакцинації в Україні

Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 191 379 людей.

Зокрема, отримали першу дозу - 15 191 377 людей, дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, а бустерну – 225 868.

У загальній кількості вже проведено 29 921 638 щеплень.

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Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу



Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

Львівщина може перейти до червоної зони

Джерело: МОЗ

У Львівській області перевищені епідемічні показники захворюваності на коронавірус. У регіоні різко зросла кількість госпіталізацій хворих та нових випадків інфікування. Високі показники захворюваності дають підстави посилити карантин у регіоні вже сьогодні.

Показники захворюваності в Україні станом на 25 січня / Інфографіка МОЗ

Рівненська область переходить у червону зону

Джерело: телеграм Олега Немчінова

Рівненська область з 27 січня переходить у червону зону карантину. Упродовж доби 24 січня на території області виявили 809 нових інфікованих.

Добова захворюваність в Україні може зрости до 55 тисяч

Джерело: KSE

Нова хвиля коронавірусу, викликана поширенням штаму Омікрон, може викликати нову хвилю захворюваності. За прогнозом експертів, у середньому на добу в Україні можуть фіксувати до 45 тисяч випадків, і це може означати, що за окрему добу показник може становити до 55 тисяч випадків. Тобто, якщо у вихідні традиційно менша кількість випадків, то у будні – вона буде вищою.

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Ще чотири міста переводять учнів на дистанційне навчання

Джерело: 24 канал

З понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України вже перейшли на дистанційне навчання. Тепер до них приєдналися ще кілька міст:

Львів;

Івано-Франківськ;

Ужгород;

Чернівецька область;

Суми;

Тернопіль.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 25 січня у світі виявили понад 355 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Італія, Індія, Велика Британія та Іспанія.

Випадки коронавірусу серед офіційних осіб Олімпіади-2022

Джерело: Оргкомітет зимової Олімпіади-2022

Вже незабаром у Пекіні розпочнуться зимові Олімпійські ігри. У місті вже зафіксували 14 нових випадків коронавірусу серед офіційних осіб, залучених до проведення ігор.

У США припинили використання деяких COVID-ліків

Джерело: MedicalXpress

Регулятори охорони здоров'я США заявили, що препарати на основі антитіл Regeneron та Eli Lilly більше не повинні використовуватися, адже вони не працюють проти штаму Омікрон, який нині домінує в країні.

Увага! На Омікрон припадає понад 99% випадків зараження коронавірусом у США.

Дослідження пандемії коронавірусу

Пандемія негативніше вплинула на жінок

Джерело: Medscape

Результати нового дослідження показали, що втомою від пандемії більше страждають жінки, ніж чоловіки. Крім того, жінок частіше "накриває" смутком та розчаруванням через те, що відбувається. Ще 34% чоловіків повідомили, що встигли пристосуватися до змін і більше не переживають, серед таких учасниць виявилося 23%.