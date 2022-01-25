Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
Станом на 25 січня в Україні впродовж доби зареєстрували 19 118 випадків коронавірусної хвороби. Cеред інфікованих 2 809 дітей та 594 медпрацівники. До лікарень госпіталізували 1 507 людей, від ускладнень хвороби, на жаль, померла 161 людина.
Увага МОЗ прогнозує двократне збільшення хворих на COVID-19 найближчим часом
Ситуація з COVID-19 у регіонах:
- Київ – 1589;
- Вінницька область – 1 207;
- Волинська область – 492;
- Дніпропетровська область – 574;
- Донецька область – 788;
- Житомирська область – 269;
- Закарпатська область – 680;
- Запорізька область – 462;
- Івано-Франківська область – 1 387;
- Київська область – 745;
- Кіровоградська область – 95;
- Луганська область – 387;
- Львівська область – 2 299;
- Миколаївська область – 306;
- Одеська область – 910;
- Полтавська область – 697;
- Рівненська область – 809;
- Сумська область – 809;
- Тернопільська область – 1 164;
- Харківська область – 1 038;
- Херсонська область – 122;
- Хмельницька область – 579;
- Черкаська область – 490;
- Чернівецька область – 919;
- Чернігівська область – 301.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
Темпи вакцинації
Джерело: МОЗ
За вчора, 24 січня 69 546 людей вакциновано проти COVID-19. Першу дозу отримали 27 261 людина, другу дозу – 24 700 людей, додаткову дозу отримали 501 людина, а бустерну – 17 084.
Актуально Понад 19 тисяч хворих: в Україні значно зросла захворюваність на COVID-19
Щеплення проводили 876 мобільних бригад з імунізації, 3 196 пунктів щеплення та 436 центрів вакцинації населення.
Впродовж доби використовували для вакцинації 4 препарати, зокрема:
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 50 093;
- Coronavac – 11 142;
- AstraZeneca – 1 482;
- Moderna – 6 829.
Темпи вакцинації в Україні
Від початку вакцинальної кампанії в Україні щеплено 15 191 379 людей.
Зокрема, отримали першу дозу - 15 191 377 людей, дві дози – 14 490 784 людини, отримали додаткову дозу – 13 609 людей, а бустерну – 225 868.
У загальній кількості вже проведено 29 921 638 щеплень.
Цікаво Негативне ставлення до вакцинації може бути симптомом психічного захворювання
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
Львівщина може перейти до червоної зони
Джерело: МОЗ
У Львівській області перевищені епідемічні показники захворюваності на коронавірус. У регіоні різко зросла кількість госпіталізацій хворих та нових випадків інфікування. Високі показники захворюваності дають підстави посилити карантин у регіоні вже сьогодні.
Показники захворюваності в Україні станом на 25 січня / Інфографіка МОЗ
Рівненська область переходить у червону зону
Джерело: телеграм Олега Немчінова
Рівненська область з 27 січня переходить у червону зону карантину. Упродовж доби 24 січня на території області виявили 809 нових інфікованих.
Добова захворюваність в Україні може зрости до 55 тисяч
Джерело: KSE
Нова хвиля коронавірусу, викликана поширенням штаму Омікрон, може викликати нову хвилю захворюваності. За прогнозом експертів, у середньому на добу в Україні можуть фіксувати до 45 тисяч випадків, і це може означати, що за окрему добу показник може становити до 55 тисяч випадків. Тобто, якщо у вихідні традиційно менша кількість випадків, то у будні – вона буде вищою.
Зверніть увагу Втома може бути показником передчасної смерті
Ще чотири міста переводять учнів на дистанційне навчання
Джерело: 24 канал
З понеділка, 24 січня, школи у деяких областях України вже перейшли на дистанційне навчання. Тепер до них приєдналися ще кілька міст:
- Львів;
- Івано-Франківськ;
- Ужгород;
- Чернівецька область;
- Суми;
- Тернопіль.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 25 січня у світі виявили понад 355 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Італія, Індія, Велика Британія та Іспанія.
Випадки коронавірусу серед офіційних осіб Олімпіади-2022
Джерело: Оргкомітет зимової Олімпіади-2022
Вже незабаром у Пекіні розпочнуться зимові Олімпійські ігри. У місті вже зафіксували 14 нових випадків коронавірусу серед офіційних осіб, залучених до проведення ігор.
У США припинили використання деяких COVID-ліків
Джерело: MedicalXpress
Регулятори охорони здоров'я США заявили, що препарати на основі антитіл Regeneron та Eli Lilly більше не повинні використовуватися, адже вони не працюють проти штаму Омікрон, який нині домінує в країні.
Дослідження пандемії коронавірусу
Пандемія негативніше вплинула на жінок
Джерело: Medscape
Результати нового дослідження показали, що втомою від пандемії більше страждають жінки, ніж чоловіки. Крім того, жінок частіше "накриває" смутком та розчаруванням через те, що відбувається. Ще 34% чоловіків повідомили, що встигли пристосуватися до змін і більше не переживають, серед таких учасниць виявилося 23%.