Які вакцини найкраще для бустера, Рада може піти на карантин: новини про коронавірус

В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус, за добу захворіли понад 24 тисячі людей. Водночас зросли й темпи вакцинації. В Львові усі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання. МОЗ зареєструвало препарат Молнупіравір. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні зареєстрували 24 321 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед нових пацієнтів – 2 809 дітей та 642 медики. Тим часом кількість госпіталізованих у порівнянні з позавчорашнім днем зросла удвічі – 3 073 проти 1 507. На жаль, хвороба забрала життя ще 141 людини. Натомість одужали 5 514 пацієнтів.

Днем раніше Області-аутсайдери зі щеплення, вакцина проти Омікрону: новини про коронавірус 25 січня

Коронавірус в областях:

Київ – 1 919 випадків;

Вінницька область – 1 297 випадків;

Волинська область – 530 випадків;

Дніпропетровська область – 804 випадки;

Донецька область – 1 018 випадків;

Житомирська область – 932 випадки;

Закарпатська область – 734 випадки;

Запорізька область – 467 випадків;

Івано-Франківська область – 1 972 випадки;

Київська область – 872 випадки;

Кіровоградська область – 121 випадок;

Луганська область – 478 випадків;

Львівська область – 1 886 випадків;

Миколаївська область – 440 випадків;

Одеська область – 1 319 випадків;

Полтавська область – 831 випадок;

Рівненська область – 1 110 випадків;

Сумська область – 1 209 випадків;

Тернопільська область – 890 випадків;

Харківська область – 1 506 випадків;

Херсонська область – 508 випадків;

Хмельницька область – 1 471 випадок;

Черкаська область – 690 випадків;

Чернівецька область – 1 060 випадків;

Чернігівська область – 257 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні

Станом на 26 січня в Україні виявили 3 913 809 хворих на COVID-19. 3 596 715 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 584 українців.

від початку пандемії в Україні провели 17 661 202 ПЛР-тестування.



Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Рада може піти на вимушений карантин

Джерело: 24 канал

У парламенті побільшало хворих на COVID і ця тенденція продовжує зростати. Тому парламентарі збираються наступного тижня відкрити сесію, зробити кілька голосувань і піти на карантин до 15 лютого.

Усі школи та виші Львівщини перевели на дистанційне навчання

Джерело: ЛОДА

Через стрімке поширення коронавірусу на Львівщині вирішили суттєво посилити карантинні обмеження. Зокрема, усіх учнів та студентів перевели на дистанційне навчання.

Напередодні на онлайн-навчання перевели лише старшокласників. Однак через зростання захворюваності серед дітей учнів молодших класів також навчатимуть дистанційно.



Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

​До теми Чи відправлять садочки і початкові школи на онлайн-навчання через спалах COVID-19

Темпи вакцинації українців проти COVID-19

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 15 221 308 людей. 15 221 306 з них отримали першу дозу препарату.

Тим часом 2 дози отримали 14 519 768 людей. Ще 14 237 людей зробили додаткову дозу, а 248 063 – бустерну. Загалом в країні провели 30 003 374 щеплення проти коронавірусу.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 672 506,

Coronavac – 4 896 559,

AstraZeneca – 1 633 355,

Moderna – 1 511 021,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Остання добова статистика

За минулу добу, 25 січня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 81 736 людей. 29 929 з них отримали першу дозу, 28 984 – другу, 628 – додаткову, а решта 22 195 – бустерну.