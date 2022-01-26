Які вакцини найкраще для бустера, Рада може піти на карантин: новини про коронавірус
Джерело:24 канал
В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус, за добу захворіли понад 24 тисячі людей. Водночас зросли й темпи вакцинації. В Львові усі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання. МОЗ зареєструвало препарат Молнупіравір. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі січня.
Новини про коронавірус в Україні
Статистика поширення COVID-19
Джерело: МОЗ
В Україні зареєстрували 24 321 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед нових пацієнтів – 2 809 дітей та 642 медики. Тим часом кількість госпіталізованих у порівнянні з позавчорашнім днем зросла удвічі – 3 073 проти 1 507. На жаль, хвороба забрала життя ще 141 людини. Натомість одужали 5 514 пацієнтів.
Днем раніше Області-аутсайдери зі щеплення, вакцина проти Омікрону: новини про коронавірус 25 січня
Коронавірус в областях:
- Київ – 1 919 випадків;
- Вінницька область – 1 297 випадків;
- Волинська область – 530 випадків;
- Дніпропетровська область – 804 випадки;
- Донецька область – 1 018 випадків;
- Житомирська область – 932 випадки;
- Закарпатська область – 734 випадки;
- Запорізька область – 467 випадків;
- Івано-Франківська область – 1 972 випадки;
- Київська область – 872 випадки;
- Кіровоградська область – 121 випадок;
- Луганська область – 478 випадків;
- Львівська область – 1 886 випадків;
- Миколаївська область – 440 випадків;
- Одеська область – 1 319 випадків;
- Полтавська область – 831 випадок;
- Рівненська область – 1 110 випадків;
- Сумська область – 1 209 випадків;
- Тернопільська область – 890 випадків;
- Харківська область – 1 506 випадків;
- Херсонська область – 508 випадків;
- Хмельницька область – 1 471 випадок;
- Черкаська область – 690 випадків;
- Чернівецька область – 1 060 випадків;
- Чернігівська область – 257 випадків.
*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Загальна картина захворюваності в Україні
Станом на 26 січня в Україні виявили 3 913 809 хворих на COVID-19. 3 596 715 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 584 українців.Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 17 661 202 ПЛР-тестування.
Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал
Рада може піти на вимушений карантин
Джерело: 24 канал
У парламенті побільшало хворих на COVID і ця тенденція продовжує зростати. Тому парламентарі збираються наступного тижня відкрити сесію, зробити кілька голосувань і піти на карантин до 15 лютого.
Усі школи та виші Львівщини перевели на дистанційне навчання
Джерело: ЛОДА
Через стрімке поширення коронавірусу на Львівщині вирішили суттєво посилити карантинні обмеження. Зокрема, усіх учнів та студентів перевели на дистанційне навчання.
Напередодні на онлайн-навчання перевели лише старшокласників. Однак через зростання захворюваності серед дітей учнів молодших класів також навчатимуть дистанційно.
Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу
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Темпи вакцинації українців проти COVID-19
Джерело: МОЗ
Тим часом 2 дози отримали 14 519 768 людей. Ще 14 237 людей зробили додаткову дозу, а 248 063 – бустерну. Загалом в країні провели 30 003 374 щеплення проти коронавірусу.
Які препарати обирали українці
- Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 672 506,
- Coronavac – 4 896 559,
- AstraZeneca – 1 633 355,
- Moderna – 1 511 021,
- Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
- Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.
Остання добова статистика
За минулу добу, 25 січня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 81 736 людей. 29 929 з них отримали першу дозу, 28 984 – другу, 628 – додаткову, а решта 22 195 – бустерну.
Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу
Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу
МОЗ зареєструвало Молнупіравір для лікування хворих
Джерело: МОЗ
Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування препарат Молнупіравір. Засіб призначений для лікування пацієнтів з коронавірусом.
Перемовини щодо закупівлі 300 тисяч курсів Молнупіравіру МОЗ розпочало ще минулого року.
Зауважимо, що МОЗ планує використовувати 4 препарати для лікування COVID-хворих:
- Вищезгаданий Молнупіравір для зниження ризиків хвороби,
- Паксловід – противірусний препарат від компанії Pfizer,
- Тоцилізумаб – проти запалення, яке провокує COVID-19 у важких пацієнтів.
- та Ремдесивір.
Новини про коронавірус у світі
Статистика поширення COVID-19
Джерело: Університет Гопкінса
Станом на 26 січня у світі виявили понад 358 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.
Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Італія, Індія, Велика Британія та Іспанія.
Ізраїль першим у світі почне щеплювати четвертою дозою вакцини
Джерело: Associated Press
Ізраїльський уряд хоче дозволити четверту дозу вакцини від COVID-19 всім охочим дорослим громадянам, яким виповнилось 18 років.
Щоб отримати четвертий укол, з моменту отримання третьої дози або з одужання має минути не менше як 5 місяців.
Дослідження про коронавірус
Які вакцини обрати для бустеру
Джерело: BMJ
Науковці перевірили вплив різних бустерів за допомогою 1 240 учасників, які отримали 2 дози CoronaVac. Випадковим чином їм ввели бустер від AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen або CoronaVac.
Аналізи крові учасників через 28 днів показали, що Pfizer збільшив рівень антитіл у 152 рази, Astrazeneca – у 90 разів, Janssen – у 77 разів, а CoronaVac – у 12 разів.
Нейтралізуючі антитіла, які зв'язуються з вірусом для блокування інфекції, були виявлені у 100% тих, хто отримав бустерну дозу AstraZeneca, Pfizer-BioNTech або Janssen та у 83% тих, хто отримав третю дозу CoronaVac.
Що робити, якщо захворіли на коронавірус штаму Омікрон
Джерело: CDC
- Проконсультуватися з лікарем потрібно людям із груп ризику: людям похилого віку, тим, у кого є хронічні захворювання, та вагітним жінкам.
- Пийте багато рідини та більше відпочивайте. Якщо у вас температура – прийміть парацетамол або ібупрофен. Полегшити біль у горлі можна полосканням теплою солоною водою. Ніс можна промивати сольовим розчином. Антибіотики та інші ліки приймати не потрібно.
- Залишайтеся в окремій кімнаті, частіше провітрюйте квартиру та надягайте маску при контакті з членами сім'ї. Їжте з окремого посуду та частіше мийте руки. З тваринами постарайтеся також не контактувати.
- Залишайтеся вдома щонайменше п'ять днів. Якщо потрібно вийти на вулицю – надягайте маску і тримайтеся подалі від інших людей, особливо від дітей. На жаль, діти ще не щеплені і багато з них не хворіли на ковід. Як поводиться Омікрон в організмі, який не вакцинований та не стикався з іншими варіантами вірусу, поки невідомо.