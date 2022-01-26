Які вакцини найкраще для бустера, Рада може піти на карантин: новини про коронавірус

26 січня 2022 , 14:45
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Джерело:

24 канал

В Україні продовжує зростати захворюваність на коронавірус, за добу захворіли понад 24 тисячі людей. Водночас зросли й темпи вакцинації. В Львові усі навчальні заклади перейшли на дистанційну форму навчання. МОЗ зареєструвало препарат Молнупіравір. Це останні новини про SARS-CoV-2 в Україні та світі січня.

Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

В Україні зареєстрували 24 321 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Відомо, що серед нових пацієнтів – 2 809 дітей та 642 медики. Тим часом кількість госпіталізованих у порівнянні з позавчорашнім днем зросла удвічі – 3 073 проти 1 507. На жаль, хвороба забрала життя ще 141 людини. Натомість одужали 5 514 пацієнтів.

Днем раніше Області-аутсайдери зі щеплення, вакцина проти Омікрону: новини про коронавірус 25 січня

Коронавірус в областях: 

  • Київ – 1 919 випадків;
  • Вінницька область – 1 297 випадків;
  • Волинська область – 530 випадків;
  • Дніпропетровська область – 804 випадки;
  • Донецька область – 1 018 випадків;
  • Житомирська область – 932 випадки;
  • Закарпатська область – 734 випадки;
  • Запорізька область – 467 випадків;
  • Івано-Франківська область – 1 972 випадки;
  • Київська область – 872 випадки;
  • Кіровоградська область – 121 випадок;
  • Луганська область – 478 випадків;
  • Львівська область – 1 886 випадків;
  • Миколаївська область – 440 випадків;
  • Одеська область – 1 319 випадків;
  • Полтавська область – 831 випадок;
  • Рівненська область – 1 110 випадків;
  • Сумська область – 1 209 випадків;
  • Тернопільська область – 890 випадків;
  • Харківська область – 1 506 випадків;
  • Херсонська область – 508 випадків;
  • Хмельницька область – 1 471 випадок;
  • Черкаська область – 690 випадків;
  • Чернівецька область – 1 060 випадків;
  • Чернігівська область – 257 випадків.

*Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Загальна картина захворюваності в Україні

Станом на 26 січня в Україні виявили 3 913 809 хворих на COVID-19. 3 596 715 пацієнтів вже одужали. Але, на жаль, від недуги померли щонайменше 99 584 українців.

Зверніть увагу: від початку пандемії в Україні провели 17 661 202 ПЛР-тестування.


Смертність від коронавірусу у світі за останній тиждень / Інфографіка 24 канал

Рада може піти на вимушений карантин

Джерело: 24 канал

У парламенті побільшало хворих на COVID і ця тенденція продовжує зростати. Тому парламентарі збираються наступного тижня відкрити сесію, зробити кілька голосувань і піти на карантин до 15 лютого.

Усі школи та виші Львівщини перевели на дистанційне навчання

Джерело: ЛОДА

Через стрімке поширення коронавірусу на Львівщині вирішили суттєво посилити карантинні обмеження. Зокрема, усіх учнів та студентів перевели на дистанційне навчання. 

Напередодні на онлайн-навчання перевели лише старшокласників. Однак через зростання захворюваності серед дітей учнів молодших класів також навчатимуть дистанційно.


Адаптивний карантин в Україні / Дані: МОЗ / Інфографіка 24 каналу

До теми Чи відправлять садочки і початкові школи на онлайн-навчання через спалах COVID-19

Темпи вакцинації українців проти COVID-19 

Джерело: МОЗ

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 15 221 308 людей. 15 221 306 з них отримали першу дозу препарату.

Тим часом 2 дози отримали 14 519 768 людей. Ще 14 237 людей зробили додаткову дозу, а 248 063 – бустерну. Загалом в країні провели 30 003 374 щеплення проти коронавірусу.

Які препарати обирали українці

  • Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 672 506,
  • Coronavac – 4 896 559,
  • AstraZeneca – 1 633 355,
  • Moderna – 1 511 021,
  • Covishield (AstraZeneca) – 487 187,
  • Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Остання добова статистика

За минулу добу, 25 січня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 81 736 людей. 29 929 з них отримали першу дозу, 28 984 – другу, 628 – додаткову, а решта 22 195 – бустерну.


Що відомо про додаткову вакцину / Інфографіка 24 каналу


Що відомо про бустерну вакцину / Інфографіка 24 каналу

МОЗ зареєструвало Молнупіравір для лікування хворих

Джерело: МОЗ 

Міністерство охорони здоров'я зареєструвало для екстреного застосування препарат Молнупіравір. Засіб призначений для лікування пацієнтів з коронавірусом. 

Перемовини щодо закупівлі 300 тисяч курсів Молнупіравіру МОЗ розпочало ще минулого року. 

 
Молнупіравір – що відомо про препарат
Блокує фермент, потрібний коронавірусу SARS-CoV-2 для відтворення генетичного коду. Це має запобігти розмноженню вірусу і знизити ризик тяжкого перебігу COVID-19.

Зауважимо, що МОЗ планує використовувати 4 препарати для лікування COVID-хворих:

  • Вищезгаданий Молнупіравір для зниження ризиків хвороби,
  • Паксловід – противірусний препарат від компанії Pfizer,
  • Тоцилізумаб – проти запалення, яке провокує COVID-19 у важких пацієнтів.
  • та Ремдесивір.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на 26 січня у світі виявили понад 358 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,6 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Італія, Індія, Велика Британія та Іспанія.

Ізраїль першим у світі почне щеплювати четвертою дозою вакцини

Джерело: Associated Press

Ізраїльський уряд хоче дозволити четверту дозу вакцини від COVID-19 всім охочим дорослим громадянам, яким виповнилось 18 років.

Щоб отримати четвертий укол, з моменту отримання третьої дози або з одужання має минути не менше як 5 місяців.

Дослідження про коронавірус

Які вакцини обрати для бустеру  

Джерело: BMJ

Науковці перевірили вплив різних бустерів за допомогою 1 240 учасників, які отримали 2 дози CoronaVac. Випадковим чином їм ввели бустер від AstraZeneca, Pfizer-BioNTech, Janssen або CoronaVac.

Аналізи крові учасників через 28 днів показали, що Pfizer збільшив рівень антитіл у 152 рази, Astrazeneca – у 90 разів, Janssen – у 77 разів, а CoronaVac – у 12 разів.

Нейтралізуючі антитіла, які зв'язуються з вірусом для блокування інфекції, були виявлені у 100% тих, хто отримав бустерну дозу AstraZeneca, Pfizer-BioNTech або Janssen та у 83% тих, хто отримав третю дозу CoronaVac.

Що робити, якщо захворіли на коронавірус штаму Омікрон 

Джерело: CDC

  • Проконсультуватися з лікарем потрібно людям із груп ризику: людям похилого віку, тим, у кого є хронічні захворювання, та вагітним жінкам.
  • Пийте багато рідини та більше відпочивайте. Якщо у вас температура – ​​прийміть парацетамол або ібупрофен. Полегшити біль у горлі можна полосканням теплою солоною водою. Ніс можна промивати сольовим розчином. Антибіотики та інші ліки приймати не потрібно.
  • Залишайтеся в окремій кімнаті, частіше провітрюйте квартиру та надягайте маску при контакті з членами сім'ї. Їжте з окремого посуду та частіше мийте руки. З тваринами постарайтеся також не контактувати.
  • Залишайтеся вдома щонайменше п'ять днів. Якщо потрібно вийти на вулицю – надягайте маску і тримайтеся подалі від інших людей, особливо від дітей. На жаль, діти ще не щеплені і багато з них не хворіли на ковід. Як поводиться Омікрон в організмі, який не вакцинований та не стикався з іншими варіантами вірусу, поки невідомо.

Симптоми Омікрону / Дані: ВООЗ / Інфографіка 24 каналу

Автор: Анастасія Лукашевська