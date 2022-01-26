Парламентарі збираються наступного тижня відкрити сесію, зробити кілька голосувань і піти на карантин до 15 лютого. Про це заявив нардеп від партії "Голос" Ярослав Железняк.

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Депутати захворіли на коронавірус

За словами Железняка, причиною такого рішення є те, що Рада мусить йти на карантин, бо багато нардепів хворі на коронавірус.

Водночас, як пояснила депутатка Ольга Василевська, парламент допрацює до 28 січня і закриє цю сесію. У вівторок, 1 лютого, Рада збереться, щоб відкрити наступну сесію, проспівати гімн і піти на карантин.

За її словами, парламент не працював з 17 грудня по 24 січня, тобто більше 35 днів, тому що ухвалив відповідну постанову Ярослава Железняка. Відтак, робота парламенту в цей складний час буде майже заблокованою на 50 днів.

Коронавірус в Україні

За 25 січня в Україні зареєстрували 24 321 випадок зараження коронавірусом SARS-CoV-2. Востаннє таку кількість хворих реєстрували у першій половині листопада. Відомо, що серед нових пацієнтів – 2 809 дітей та 642 медики.

У МОЗ припускають, що в Україні щодоби можуть реєструвати від 40 до 60 тисяч хворих на коронавірус. Цих показників країна може досягти вже найближчими тижнями. Все через штам коронавірусу Омікрон, який нині активно поширюється в Європі.

Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували вже 15 221 308 людей. 15 221 306 з них отримали першу дозу препарату.

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