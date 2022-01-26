Парламентарии собираются на следующей неделе открыть сессию, провести несколько голосований и уйти на карантин до 15 февраля. Об этом заявил нардеп от партии "Голос" Ярослав Железняк.

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Депутаты заболели коронавирусом

По словам Железняка, причиной такого решения является то, что Рада должна уйти на карантин, потому что многие нардепы больны коронавирусом.

В то же время, как обїяснила депутат Ольга Василевская, парламент доработает до 28 января и закроет эту сессию. Во вторник, 1 февраля, Рада соберется, чтобы открыть следующую сессию, пропеть гимн и пойти на карантин.

По ее словам, парламент не работал с 17 декабря по 24 января, то есть более 35 дней, потому что принял соответствующее постановление Ярослава Железняка. Следовательно, работа парламента в это сложное время будет почти заблокирована на 50 дней.

Коронавирус в Украине

За 25 января в Украине зарегистрировали 24 321 случай заражения коронавирусом SARS-CoV-2. В последний раз такое количество больных регистрировали в первой половине ноября. Известно, что среди новых пациентов – 2809 детей и 642 медика.

В Минздраве предполагают, что в Украине ежесуточно могут регистрировать от 40 до 60 тысяч больных коронавирусом. Этих показатели страна может достичь уже в ближайшие недели. Все из-за штамма коронавируса "Омикрон", ныне активно распространяющегося в Европе.

С начала вакцинальной кампании от коронавируса вакцинировали уже 15 221 308 человек. 15 221 306 из них получили первую дозу препарата.

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