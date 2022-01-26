Известно, что среди новых пациентов – 2 809 детей и 642 медика. Между тем количество госпитализированных по сравнению с позавчерашним днем выросло вдвое – 3 073 против 1 507.
Днем ранее Области-аутсайдеры по прививкам, вакцина против Омикрона: новости о коронавирусе 25 января
К сожалению, болезнь унесла жизни еще 141 человека. Но есть и хорошая новость – выздоровели 5 514 пациентов.
Суточный прирост заболеваемости в регионах:
Больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили на Прикарпатье, в Киеве, а также во Львовской и Харьковской областях.
В целом последняя COVID-статистика по стране выглядит следующим образом:
- Киев – 1 919 случаев;
- Винницкая область – 1 297 случаев;
- Волынская область – 530 случаев;
- Днепропетровская область – 804 случая;
- Донецкая область – 1 018 случаев;
- Житомирская область – 932 случая;
- Закарпатская область – 734 случая;
- Запорожская область – 467 случаев;
- Ивано-Франковская область – 1 972 случая;
- Киевская область – 872 случая;
- Кировоградская область – 121 случай;
- Луганская область – 478 случаев;
- Львовская область – 1 886 случаев;
- Николаевская область – 440 случаев;
- Одесская область – 1 319 случаев;
- Полтавская область – 831 случай;
- Ровненская область – 1 110 случаев;
- Сумская область – 1 209 случаев;
- Тернопольская область – 890 случаев;
- Харьковская область – 1 506 случаев;
- Херсонская область – 508 случаев;
- Хмельницкая область – 1 471 случай;
- Черкасская область – 690 случаев;
- Черновицкая область – 1 060 случаев;
- Черниговская область – 257 случаев.
* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Диагностика коронавируса: темпы тестирования населения
Во вторник в Украине провели 157 918 тестирований на коронавирус тремя методами. В частности было осуществлено 79 688 исследований методом ПЦР и 7 347 исследований методом ИФА. Кроме этого, в стране использовали еще 70 883 экспресс-теста на антиген.
Общая картина заболеваемости в Украине
По состоянию на 26 января в Украине обнаружили 3 913 809 больных COVID-19. 3 596 715 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, от недуга умерли по меньшей мере 99 584 украинца.
Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал