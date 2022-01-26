Известно, что среди новых пациентов – 2 809 детей и 642 медика. Между тем количество госпитализированных по сравнению с позавчерашним днем выросло вдвое – 3 073 против 1 507.

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К сожалению, болезнь унесла жизни еще 141 человека. Но есть и хорошая новость – выздоровели 5 514 пациентов.

Суточный прирост заболеваемости в регионах:

Больше всего новых случаев заражения коронавирусом обнаружили на Прикарпатье, в Киеве, а также во Львовской и Харьковской областях.

В целом последняя COVID-статистика по стране выглядит следующим образом:

Киев – 1 919 случаев;

Винницкая область – 1 297 случаев;

Волынская область – 530 случаев;

Днепропетровская область – 804 случая;

Донецкая область – 1 018 случаев;

Житомирская область – 932 случая;

Закарпатская область – 734 случая;

Запорожская область – 467 случаев;

Ивано-Франковская область – 1 972 случая;

Киевская область – 872 случая;

Кировоградская область – 121 случай;

Луганская область – 478 случаев;

Львовская область – 1 886 случаев;

Николаевская область – 440 случаев;

Одесская область – 1 319 случаев;

Полтавская область – 831 случай;

Ровненская область – 1 110 случаев;

Сумская область – 1 209 случаев;

Тернопольская область – 890 случаев;

Харьковская область – 1 506 случаев;

Херсонская область – 508 случаев;

Хмельницкая область – 1 471 случай;

Черкасская область – 690 случаев;

Черновицкая область – 1 060 случаев;

Черниговская область – 257 случаев.

* Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Диагностика коронавируса: темпы тестирования населения

Во вторник в Украине провели 157 918 тестирований на коронавирус тремя методами. В частности было осуществлено 79 688 исследований методом ПЦР и 7 347 исследований методом ИФА. Кроме этого, в стране использовали еще 70 883 экспресс-теста на антиген.

Общая картина заболеваемости в Украине

По состоянию на 26 января в Украине обнаружили 3 913 809 больных COVID-19. 3 596 715 пациентов уже выздоровели. Но, к сожалению, от недуга умерли по меньшей мере 99 584 украинца.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 17 661 202 ПЦР-тестирования.

Смертность от коронавируса в мире за последнюю неделю / Инфографика 24 канал