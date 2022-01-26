Накануне на онлайн-обучение перевели только старшеклассников. Однако из-за роста заболеваемости среди детей учеников младших классов также будут обучать дистанционно.

Актуально На Львовщине с 26 января существенно усилили карантин: список новых ограничений

Школы и вузы перевели на дистанционное обучение

Первый заместитель председателя ЛОГА Андрей Годик рассказал, что на Львовщине в течение последней недели наблюдают негативную динамику заболеваемости и госпитализаций. Поэтому областная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС решила усилить карантинные ограничения, чтобы предотвратить введение красной зоны.

Кроме того, тревожным является тот факт, что растет заболеваемость COVID-19 среди детского населения. По состоянию на сегодня (25 января – 24 канал) 165 детей находятся на стационарном лечении, только в течение последних 2 недель зафиксировано 1754 случая заболевания детей. Поэтому областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендует учебным заведениям перейти на дистанционную форму обучения,

– отметил Годик.

Поэтому с 26 января на Львовщине запретили посещение учебных заведений. Такое ограничение не касается только дошкольников, учеников спецучреждений, а также студентов профессиональных или профессионально-технических учебных заведений, которых рекомендуют перевести на смешанную форму обучения. Дистанционное обучение продлится до 5 февраля.

Обратите внимание! Если на Львовщине сохранится негативная динамика заболеваемости коронавирусом, с 1 февраля в области могут еще сильнее ужесточить ограничения. В частности, запретят работу кафе, ресторанов, фитнес-центров, спортзалов и непродовольственных рынков. Также нельзя будет проводить массовые мероприятия.

Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала