Решение об этом приняли на заседании областной комиссии чрезвычайных ситуаций. Новые ограничения будут действовать до 4 февраля.

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Сейчас Львовщина находится в оранжевой зоне. Однако недавно она приблизилась к красной по двум показателям.

На Львовщине усилили карантин

В области стремительно увеличилось количество больных коронавирусом. Рост заболеваемости хотят остановить, пока это еще не поздно.

Принимая сегодня решение об усилении карантинных ограничений, мы действуем на опережение, чтобы предотвратить внедрение на Львовщине красной зоны эпидопасности,

– заявили во Львовской ОГА.

Там отметили, что особенно настораживает именно рост инфицирования детей. Мол, в течение последних двух недель зафиксировано 1 754 случая заболевания несовершеннолетних. Из них сейчас госпитализированы уже 165 детей.

С 26 января на Львовщине будут действовать такие ограничения:

учебные заведения переходят на дистанционную форму обучения. Это не распространяется на детские сады и учреждения профессионального образования.

запрещено проведение любых развлекательных мероприятий и работа развлекательных заведений;

заполненность салона в общественном транспорте должна быть не больше 50%.

Могут закрыть кафе и рестораны

Также члены комиссии отметили, что уже разработали план на случай сохранения негативной динамики. Если заболеваемость населения области не уменьшится, то с 1 февраля могут ввести дополнительные ограничения.

В частности, запретят работу заведений общественного питания, кроме выдачи заказов "на вынос". Также не будут работать спортзалы и фитнес-клубы. Ранее подробнее об этом рассказал руководитель департамента здравоохранения ЛОГА Орест Чемерис.



Адаптивный карантин в Украине / Данные: Минздрав / Инфографика 24 канала