С начала вакцинальной кампании против коронавируса вакцинировали 15 221 308 человек. 15221306 из них получили первую дозу препарата.

По теме Заболеваемость растет: за сутки в Украине выявили более 24 тысяч COVID-больных

Тем временем 2 дозы получили 14 519 768 человек. Еще 14 237 человек сделали дополнительную дозу, а 248 063 – бустерную. Всего в стране провели 30 003 374 прививки против коронавируса.

Какие препараты выбирали украинцы

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 672 506,

Coronavac – 4 896 559,

AstraZeneca – 1 633 355,

Moderna – 1 511 021,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Последняя суточная статистика

За прошедшие сутки, 25 января, в Украине против коронавируса вакцинировали 81 736 человек. 29 929 из них получили первую дозу, 28 984 – вторую, 628 – дополнительную, а остальные 22 195 – бустерную.