Від початку вакцинальної кампанії проти коронавірусу вакцинували 15 221 308 людей. 15 221 306 з них отримали першу дозу препарату.

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Тим часом 2 дози отримали 14 519 768 людей. Ще 14 237 людей зробили додаткову дозу, а 248 063 – бустерну. Загалом в країні провели 30 003 374 щеплення проти коронавірусу.

Які препарати обирали українці

Comiraty (Pfizer-BioNTech) – 6 672 506,

Coronavac – 4 896 559,

AstraZeneca – 1 633 355,

Moderna – 1 511 021,

Covishield (AstraZeneca) – 487 187,

Janssen (Johnson & Johnson's) – 20 680.

Остання добова статистика

За минулу добу, 25 січня, в Україні проти коронавірусу вакцинували 81 736 людей. 29 929 з них отримали першу дозу, 28 984 – другу, 628 – додаткову, а решта 22 195 – бустерну.