Нардеп Железняк раскрыл, как жесткие отключения связаны с последними коррупционными скандалами

Коррупционные скандалы в энергетике имеют, к сожалению, прямое влияние на украинцев. В частности Хмельницкая АЭС работает не полную мощность, в частности, из-за системных хищений.

Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк, уточнив, что одна, но не единственная причина, по которой в Украине продолжаются отключения света, связана с системными коррупционными схемами в энергетике. Он объяснил, как работали эти схемы.

Какие были коррупционные схемы в Энергоатоме?

Железняк отметил, что самая главная причина, почему украинцы имеют регулярные отключения света, – это регулярные дроновые и ракетные атаки россиян на энергетические объекты Украины.

"В то же время есть еще одна причина, и это абсолютная дикая ситуация. О ней все знали, я неоднократно публиковал эту информацию, пытаясь привлечь внимание правоохранительных органов. Насколько я знаю, даже СБУ заводила дело по этой тематике", – подчеркнул он.

Обратите внимание! Ярослав Железняк ранее сообщал, что состав наблюдательного совета Энергоатома был упорядочен так, чтобы там и дальше продолжались коррупционные схемы. По его словам, "если взять старый, очень убитый во всех смыслах "Жигуль" и прицепить к нему значок "Мерседеса", он от этого "Мерседесом" не станет. Он станет "Жигулем" с фейковым лейблом". Так же как заметил нардеп, и наблюдательный совет Энергоатома "оказался фейковым".

Нардеп рассказал, как работала коррупционная схема. Например, на АЭС есть турбина, на которой ломается лопасть и ее надо отремонтировать. Объявляется очень дорогой тендер на сотни миллионов гривен.

Приходит иностранная компания ребят, связанных с Галущенко (экс-министр энергетики – 24 канал), предлагает эти сотни миллионов гривен и говорит, что сделает. И приходит государственное предприятие, на тот момент "Турбоатом" (ныне "Украинские энергетические машины" – 24 Канал), и предлагает сделать вдвое дешевле. Выигрывает тендер – отменили, второй раз – то же самое. А потом говорят, что якобы пересмотрели, а денег на это нет,

– сказал он.

Получается, что этот тендер, по его словам, писался под конкретные компании. И больше эту сломанную лопасть никто не ремонтировал. Ее как-то починили, но из-за этого турбина на Хмельницкой АЭС работает не на полную мощность.

Также народный депутат рассказал о еще одной коррупционной схеме, которая работала в энергетике. Когда государственные компании руководителям тех или иных предприятий, например, АЭС, не давали деньги на ремонт, потому что те плохо выполняли "домашнее задание".

"Домашнее задание" – это тот самый коррупционный откат. И это происходило не только на АЭС, но и в Центрэнерго, ОПЗ,

– отметил Ярослав Железняк.

Речь, по его словам, не о 100 миллионах долларов, которые фигурируют в деле Миндича. Это меньше, чем 10% от всех украденных денег на этих коррупционных схемах.

Более того, я не убежден, что эти схемы сейчас не работают. Я не имею обратной информации,

– отметил народный депутат.

Однако, он добавил, что это может так и быть, поскольку многие люди, которые, вероятно, были вовлечены в эти схемы, остались на своих должностях или даже пошли на повышение.

Что известно о коррупционных схемах по Хмельницкой АЭС?