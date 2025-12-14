Нардеп Железняк раскрыл, как жесткие отключения связаны с последними коррупционными скандалами
- Нардеп Ярослав Железняк заявил, что коррупционные схемы в энергетике являются причиной потери мощности и отключений света в Украине.
- Коррупционные тендеры являются частью системных проблем, приводящих к неэффективности государственных энергетических компаний.
Коррупционные скандалы в энергетике имеют, к сожалению, прямое влияние на украинцев. В частности Хмельницкая АЭС работает не полную мощность, в частности, из-за системных хищений.
Об этом 24 Каналу рассказал народный депутат Ярослав Железняк, уточнив, что одна, но не единственная причина, по которой в Украине продолжаются отключения света, связана с системными коррупционными схемами в энергетике. Он объяснил, как работали эти схемы.
Какие были коррупционные схемы в Энергоатоме?
Железняк отметил, что самая главная причина, почему украинцы имеют регулярные отключения света, – это регулярные дроновые и ракетные атаки россиян на энергетические объекты Украины.
"В то же время есть еще одна причина, и это абсолютная дикая ситуация. О ней все знали, я неоднократно публиковал эту информацию, пытаясь привлечь внимание правоохранительных органов. Насколько я знаю, даже СБУ заводила дело по этой тематике", – подчеркнул он.
Обратите внимание! Ярослав Железняк ранее сообщал, что состав наблюдательного совета Энергоатома был упорядочен так, чтобы там и дальше продолжались коррупционные схемы. По его словам, "если взять старый, очень убитый во всех смыслах "Жигуль" и прицепить к нему значок "Мерседеса", он от этого "Мерседесом" не станет. Он станет "Жигулем" с фейковым лейблом". Так же как заметил нардеп, и наблюдательный совет Энергоатома "оказался фейковым".
Нардеп рассказал, как работала коррупционная схема. Например, на АЭС есть турбина, на которой ломается лопасть и ее надо отремонтировать. Объявляется очень дорогой тендер на сотни миллионов гривен.
Приходит иностранная компания ребят, связанных с Галущенко (экс-министр энергетики – 24 канал), предлагает эти сотни миллионов гривен и говорит, что сделает. И приходит государственное предприятие, на тот момент "Турбоатом" (ныне "Украинские энергетические машины" – 24 Канал), и предлагает сделать вдвое дешевле. Выигрывает тендер – отменили, второй раз – то же самое. А потом говорят, что якобы пересмотрели, а денег на это нет,
– сказал он.
Получается, что этот тендер, по его словам, писался под конкретные компании. И больше эту сломанную лопасть никто не ремонтировал. Ее как-то починили, но из-за этого турбина на Хмельницкой АЭС работает не на полную мощность.
Также народный депутат рассказал о еще одной коррупционной схеме, которая работала в энергетике. Когда государственные компании руководителям тех или иных предприятий, например, АЭС, не давали деньги на ремонт, потому что те плохо выполняли "домашнее задание".
"Домашнее задание" – это тот самый коррупционный откат. И это происходило не только на АЭС, но и в Центрэнерго, ОПЗ,
– отметил Ярослав Железняк.
Речь, по его словам, не о 100 миллионах долларов, которые фигурируют в деле Миндича. Это меньше, чем 10% от всех украденных денег на этих коррупционных схемах.
Более того, я не убежден, что эти схемы сейчас не работают. Я не имею обратной информации,
– отметил народный депутат.
Однако, он добавил, что это может так и быть, поскольку многие люди, которые, вероятно, были вовлечены в эти схемы, остались на своих должностях или даже пошли на повышение.
Что известно о коррупционных схемах по Хмельницкой АЭС?
В Энергоатоме 18 ноября сообщили, что второй энергоблок Хмельницкой АЭС работает три года с пониженной мощностью.
Речь идет о поврежденной турбине, в которой нет рабочей лопасти 5-й ступени цилиндра высокого давления (ЦВД). Их повреждение произошло во время проведения пусковых испытаний после планово-предупредительного ремонта.
Однако Ярослав Железняк сообщил 16 ноября, почему может не работать на полную мощность второй блок Хмельницкой АЭС.
Как отметил народный депутат, "Галущенко и Ко объявили тендер, но там кроме их иностранной фирмы с российской связью (на 700 млн грн тендер) пришел государственный "Укрэнергомашины" и обжаловал тендер". При проведении второго тендера победило государственное предприятие "с ценой в два раза дешевле".
Однако с таким бюджетом предприятие, как подчеркнул народный депутат, не смогло бы выполнить "домашнее задание в 10-15%". Поэтому Энергоатом отменил тендер по ремонту лопасти турбины на АЭС с формулировкой "нет денег".
Железняк сказал, что из-за неисправности турбины, атомный блок работает примерно в половину от своей номинальной мощности, а это "пару часов света во время его тотального дефицита".