"Карлсон", "Тенор" и "Рокет": кто придумал клички коррупционерам в сфере энергетики

10 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Участники дела фигурируют под кличками.

Кто их придумал, рассказал руководитель подразделения детективов бюро Александр Абакумов в эфире программы УП.Чат, передает 24 Канал.

Откуда взялись клички в операции "Миндас"?

Александр Абакумов рассказал, что клички "Рокет", "Тенор" и "Карлсон" и другие придумывали не детективы НАБУ, а участники преступной организации.

Давайте сразу скажу, чтобы не было манипуляций относительно тех прозвищ, которые мы использовали в сюжете. Мы их не придумывали, никому не присваивали каких-то смешных или не смешных прозвищ. Это все действительно кодовые имена, которые использовала преступная организация в своей деятельности,

– подчеркнул Абакумов.

Собственно, именно эти клички стали одним из критериев, почему НАБУ "пошло по пути" этих коррупционеров и их "зашифрованной, завуалированной деятельности".

"Карлсон – это не шифр НАБУ, это действительно на записях мы можем слышать: "Карлсон сказал сделать это, Карлсон сказал сделать то"", – добавил представитель бюро.

Кто есть кто в этой коррупционной сфере?