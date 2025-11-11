"Карлсон", "Тенор" и "Рокет": кто придумал клички коррупционерам в сфере энергетики
- 10 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении коррупционной схемы в энергетике с участниками под кличками.
- Руководитель подразделения детективов Александр Абакумов рассказал о происхождении этих кличек.
10 ноября НАБУ и САП объявили о разоблачении масштабной коррупционной схемы в сфере энергетики. Участники дела фигурируют под кличками.
Кто их придумал, рассказал руководитель подразделения детективов бюро Александр Абакумов в эфире программы УП.Чат, передает 24 Канал.
Откуда взялись клички в операции "Миндас"?
Александр Абакумов рассказал, что клички "Рокет", "Тенор" и "Карлсон" и другие придумывали не детективы НАБУ, а участники преступной организации.
Давайте сразу скажу, чтобы не было манипуляций относительно тех прозвищ, которые мы использовали в сюжете. Мы их не придумывали, никому не присваивали каких-то смешных или не смешных прозвищ. Это все действительно кодовые имена, которые использовала преступная организация в своей деятельности,
– подчеркнул Абакумов.
Собственно, именно эти клички стали одним из критериев, почему НАБУ "пошло по пути" этих коррупционеров и их "зашифрованной, завуалированной деятельности".
"Карлсон – это не шифр НАБУ, это действительно на записях мы можем слышать: "Карлсон сказал сделать это, Карлсон сказал сделать то"", – добавил представитель бюро.
Кто есть кто в этой коррупционной сфере?
Нардеп Ярослав Железняк утверждает, что "Карлсон" с пленок НАБУ – это Тимур Миндич. Не скрывают этого и в бюро.
Кличко "Профессор", а иногда "Герой" может принадлежать бывшему чиновнику Энергоатома и бывшему министру энергетики Герману Галущенко.
А вот "Рокет" и "Тенор" – это исполнители и рабочие лошадки Игорь Миронюк и Дмитрий Басов. Миронюк – советник Галущенко, а Басов – бывший сотрудник Генпрокуратуры и Фонда государственного имущества, позже исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома".
Фигуранты передавали средства экс-вице-премьер-министру Украины. Похоже, это Алексей Чернышев с кличкой "Че Гевара".