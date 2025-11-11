"Карлсон", "Тенор" і "Рокет": хто вигадав клички корупціонерам у сфері енергетики

10 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Учасники справи фігурують під кличками.

Хто їх вигадав, розповів керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов в ефірі програми "УП.Чат", передає 24 Канал.

Звідки взялися клички в операції "Міндас"?

Олександр Абакумов розповів, що клички "Рокет", "Тенор" і "Карлсон" та інші придумували не детективи НАБУ, а учасники злочинної організації.

Давайте одразу скажу, щоб не було маніпуляцій щодо тих прізвиськ, які ми використовували у сюжеті. Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності,

– наголосив Абакумов.

Власне, саме ці клички стали одним з критеріїв, чому НАБУ "пішло по шляху" цих корупціонерів та їхньої "зашифрованої, завуальованої діяльності".

"Карлсон – це не шифр НАБУ, це дійсно на записах ми можемо чути: "Карлсон сказав зробити це, Карлсон сказав зробити те"", – додав представник бюро.

Хто є хто у цій корупційній сфері?