11 листопада, 21:55
"Карлсон", "Тенор" і "Рокет": хто вигадав клички корупціонерам у сфері енергетики

Софія Рожик
Основні тези
  • 10 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття корупційної схеми в енергетиці з учасниками під кличками.
  • Керівник підрозділу детективів Олександр Абакумов розповів про походження цих кличок.

10 листопада НАБУ та САП оголосили про викриття масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Учасники справи фігурують під кличками.

Хто їх вигадав, розповів керівник підрозділу детективів бюро Олександр Абакумов в ефірі програми "УП.Чат", передає 24 Канал.

Звідки взялися клички в операції "Міндас"?

Олександр Абакумов розповів, що клички "Рокет", "Тенор" і "Карлсон" та інші придумували не детективи НАБУ, а учасники злочинної організації.

Давайте одразу скажу, щоб не було маніпуляцій щодо тих прізвиськ, які ми використовували у сюжеті. Ми їх не придумували, нікому не присвоювали якихось смішних чи не смішних прізвиськ. Це всі дійсно кодові імена, які використовувала злочинна організація у своїй діяльності,
– наголосив Абакумов.

Власне, саме ці клички стали одним з критеріїв, чому НАБУ "пішло по шляху" цих корупціонерів та їхньої "зашифрованої, завуальованої діяльності".

"Карлсон – це не шифр НАБУ, це дійсно на записах ми можемо чути: "Карлсон сказав зробити це, Карлсон сказав зробити те"", – додав представник бюро.

Хто є хто у цій корупційній сфері?

  • Нардеп Ярослав Железняк стверджує, що "Карлсон" із плівок НАБУ – це Тимур Міндіч. Не приховують цього і в бюро.

  • Кличка "Професор", а іноді "Герой" може належати колишньому посадовцю Енергоатому та колишньому міністру енергетики Герману Галущенку.

  • А от "Рокет" і "Тенор" – це виконавці та робочі конячки Ігор Миронюк та Дмитро Басов. Миронюк – радник Галущенка, а Басов – колишній співробітник Генпрокуратури та Фонду державного майна, пізніше виконавчий директор із фізичного захисту та безпеки "Енергоатому". 

  • Фігуранти передавали кошти ексвіцепрем'єр-міністру України. Схоже, це Олексій Чернишов із кличкою "Че Гевара"