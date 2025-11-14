Что скрывают оборонные контракты: антикоррупционерка объяснила связь Миндича и FirePoint

Вокруг коррупционного дела Миндича возникают вопросы, связано ли оно с оборонными контрактами компании FirePoint. Проверить это сложно, ведь часть данных по оборонным закупкам и задолженности засекречивают еще с лета, и общественный контроль становится ограниченным.

Журналистка, заместитель председателя Общественного антикоррупционного совета при Минобороны Татьяна Николаенко в эфире 24 Канала рассказала, что FirePoint является вторым эпизодом, который активно обсуждают в контексте Миндича. Она отметила, что сейчас ждет официальных данных от НАБУ по оборонке, чтобы понять, были ли другие подобные кейсы, ведь имеющейся информации недостаточно для четких выводов.

FirePoint как второй эпизод в деле Миндича

Татьяна Николаенко отметила, что кроме истории с бронежилетами сейчас обсуждают еще один эпизод, связанный с компанией FirePoint. Ее называют структурой, к которой может быть причастен Тимур Миндич или люди, которые ранее имели связи с окружением президента Владимира Зеленского.

Что известно о Fire Point?

Украинская компания Fire Point выросла из небольшого стартапа в 2022 году до одного из крупных производителей дальнобойного вооружения для Вооруженных Сил. Ее главным ракетным продуктом является крылатая ракета FP-5 "Фламинго" с заявленной дальностью полета до 3 000 километров и боевой частью ориентировочно 1 – 1,15 тонн. Fire Point получила значительные государственные контракты в сфере оборонных закупок.

В суде по делу одного из фигурантов прозвучало, что он был администратором FirePoint и официально был связан с этой компанией.

Трудно представить, что просто так возьмут "обнальщика с улицы" в оборонную компанию без каких-либо связей – это выглядело мега – странно,

– отметила Николаенко.

Она подчеркнула, что пока не знает, какие именно доказательства собраны НАБУ по этому эпизоду. Однако состав людей, связанных с FirePoint, уже сам по себе вызвал много вопросов. Николаенко добавила, что ожидает от детективов публичной информации именно по оборонным контрактам, чтобы понять, есть ли здесь связь с фигурантами дела Миндича.

Почему трудно проверить оборонные контракты FirePoint?

Николаенко объяснила, что Общественный антикоррупционный совет может детально следить за нелетальными закупками через Prozorro и запросы к Государственному оператору тыла. Зато по военным контрактам такой возможности почти не было: информации значительно меньше, а часть данных государство закрывало. В частности, с лета засекретили показатели дебиторской задолженности, поэтому даже базовые оценки эффективности работы нынешнего АОС стали недоступными.

Нам с этого лета засекретили данные о дебиторской задолженности, и мы даже не знаем, насколько эффективно работает нынешний АОС,

– отметила она.

По ее словам, из-за нехватки открытых цифр трудно доказать разницу в ценах и возможные злоупотребления, особенно по беспилотникам с различными характеристиками. Именно поэтому, вероятно, так много внимания уделяли фиксации общения фигурантов – это давало дополнительные доказательства возможных преступных намерений. Николаенко добавила, что совет проанализировал около 500 тендеров за 2024 год и первую половину 2025-го, но историй, похожих на кейс с бронежилетами, не видела.

Эффективность "Фламинго" и вопросы к происхождению денег

Татьяна Николаенко отметила, что историю с Fire Point надо делить на две отдельные плоскости: боевую эффективность оружия и возможную коррупционную составляющую в получении контрактов. Она отметила, что по отзывам специалистов и конкурентов ракеты и дроны компании показывают себя хорошо на фронте.

Если мы говорим об эффективности, то я пыталась выяснить это "по цеху", и отзывы об изделиях Fire Point положительные даже от конкурентов. Это одна часть истории,

– объяснила Николаенко.

Другая часть, по ее словам, касается того, каким образом были получены деньги на эти производства и не использовались ли для этого схемы лоббизма, подобные тем, что фигурируют в деле Миндича. Она провела параллели с историями, где средства могли выводить через завышенные цены на государственных контрактах, а затем вкладывать в новый бизнес.

Другая часть истории – это как были получены деньги на это производство: было ли контрактирование с использованием лоббизма, о котором мы слышали на пленках, и откуда взялись эти средства. В начале войны уже были несколько военных контрактов, где цены почти вдвое завышали, деньги выводили из Украины, и они никогда не вернутся,

– отметила она.

Николаенко подытожила, что именно происхождение финансирования и условия контрактов сейчас требуют отдельной проверки. Без доступа к детальной информации по оборонным закупкам общественные структуры могут только фиксировать вопросы, а не давать окончательные ответы относительно возможной связи Fire Point со схемами из подозрения НАБУ.

