Есть очевидный интерес США: как Трамп может отреагировать на коррупционный скандал в Украине

Западные партнёры продолжат военную помощь Украине, но могут приостановить гражданскую финансовую поддержку из-за коррупционных скандалов. Реакция Запада будет зависеть прежде всего от позиции США, которые имеют в этой ситуации особый интерес.

Эксперт по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" им. Илька Кучерива Тарас Жовтенко объяснил 24 Каналу, что механизмы оказания помощи будут меняться, чтобы исключить прямой доступ украинской стороны к финансовым ресурсам.

Как повлияет коррупционный скандал на западную помощь Украине?

Поддержка Вооруженных сил будет продолжаться, ведь это вопрос европейской безопасности.

Важно! НАБУ и САП раскрыли коррупционную схему в энергетике, в которой фигурируют министр, чиновники и бизнес-партнеры президента Зеленского. Схема предусматривала получение "откатов" из государственных контрактов Энергоатома и имела возможные связи с российскими структурами.

"Это стало хорошо ощутимо еще летом во время борьбы с НАБУ и САП, когда Европейская комиссия придержала почти 1,5 миллиарда евро макрофинансовой помощи Украине", – отметил Жовтенко.

Европейские страны уже используют такие механизмы, как НАТО PURL, то есть сами собирают средства, получают от Украины перечень потребностей ВСУ в вооружениях и боеприпасах, договариваются с США о заказе и поставке этого оружия.

Безопасность схемы заключается в том, что украинская сторона никоим образом не пересекается с финансовыми ресурсами. Деньги остаются в руках европейцев, которые напрямую передают их американцам, получают готовое оружие и уже потом передают его Вооруженным силам Украины.

Схемы, которые сейчас всплывают, – скорее всего, лишь вершина айсберга. Подобных схем немало не только в энергетике, но и в сфере закупок вооружений,

– сказал Жовтенко.

Грозит ли коррупционный скандал сотрудничеству Украины с США?

Администрация Дональда Трампа имеет неоднозначную репутацию в вопросах прозрачности: президент и его окружение неоднократно получали выгоду от сомнительных контрактов, в частности со странами Ближнего Востока, где инвестиции проходили через компании, связанные с его семьей или ближайшим кругом.

Для Трампа нынешний коррупционный скандал является проблемным, ведь речь идет о схемах, которые происходили вне его контроля и "мимо кассы". Также среди доказательств фигурируют средства от Министерства финансов США.

Это четко попадает в поле правовой подотчетности ФБР. Внутриполитический интерес Трампа в таком расследовании двойной, ведь у него есть много проблем, связанных с работой американских правоохранительных органов – от борьбы с нелегальной миграцией до критики директора ФБР Кеша Пателя из-за дела Эпштейна и других моментов,

– пояснил Жовтенко.

Администрация Дональда Трампа и руководство ФБР заинтересованы показать эффективность американских правоохранителей.

Это расследование позволит им отвлечь внимание от внутренних проблем и одновременно получить политические дивиденды. Трамп может представить это как разоблачение коррупционных схем, якобы унаследованных от администрации Байдена, и продемонстрировать, что именно он "исправил ситуацию".

"Для нас это будет гарантия, что вряд ли кому-то удастся избежать ответственности, ведь в американской правовой системе есть прецедент Павла Лазаренко. Поэтому, я думаю, никаких проблем с выдачей фигурантов этого коррупционного дела, которые сейчас находятся в Европе, американской стороне не будет", – сказал Жовтенко.

Что известно о реакции Запада на коррупционный скандал в Украине?