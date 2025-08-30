Силы обороны Украины в ночь на 30 августа атаковали два стратегических нефтеперерабатывающих завода в глубине России - Краснодарский и Сызранский. Удары осуществили подразделения Сил беспилотных систем и Сил специальных операций во взаимодействии с другими составляющими Сил обороны.

Где расположены Краснодарский и Сызранский НПЗ на карте и насколько далеко от границы Украины – читайте в материале 24 Канала.

Смотрите также Важные объекты агрессора: Силы обороны поразили два российских НПЗ за одну ночь

Где расположены пораженные российские НПЗ?

Целью операции было снижение наступательного потенциала врага и усложнение логистики поставок топлива для его армии.

Краснодарский НПЗ расположен примерно в 300 километрах от украинской границы. Известно, что предприятие производит до 3 миллионов тонн светлых нефтепродуктов ежегодно, среди которых бензины, дизель и авиационное топливо.

Где расположен Краснодарский НПЗ: смотрите на карте

Сызранский НПЗ, который атаковали повторно, расположен он в Самарской области на расстоянии около 800 километров от Украины. Его годовые мощности достигают 8,5 миллионов тонн нефтепродуктов: бензина, дизеля, авиационного керосина, мазута и битума. В районе завода вспыхнул пожар, последствия поражения уточняются.

Где расположен Сызранский НПЗ: смотрите на карте

Оба предприятия являются важными объектами России, которые обеспечивают поставки топлива для оккупационной армии. Поражение этих объектов может существенно осложнить способность Кремля поддерживать наступательные действия.

Что известно об ударах ВСУ по российским НПЗ?