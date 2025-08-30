Сили оборони України в ніч проти 30 серпня атакували два стратегічні нафтопереробні заводи у глибині Росії – Краснодарський та Сизранський. Удари здійснили підрозділи Сил безпілотних систем і Сил спеціальних операцій у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

Де розташовані Краснодарський та Сизранський НПЗ на карті та наскільки далеко від кордону України – читайте у матеріалі 24 Каналу.

Де розташовані уражені російські НПЗ?

Метою операції було зниження наступального потенціалу ворога та ускладнення логістики постачання пального для його армії.

Краснодарський НПЗ розташований приблизно за 300 кілометрів від українського кордону. Відомо, що підприємство виробляє до 3 мільйонів тонн світлих нафтопродуктів щороку, серед яких бензини, дизель та авіаційне пальне.

Де розташований Краснодарський НПЗ: дивіться на карті

Сизранський НПЗ, який атакували повторно, розташований він у Самарській області на відстані близько 800 кілометрів від України. Його річні потужності сягають 8,5 мільйонів тонн нафтопродуктів: бензину, дизелю, авіаційного гасу, мазуту та бітуму. В районі заводу спалахнула пожежа, наслідки ураження уточнюються.

Де розташований Сизранський НПЗ: дивіться на карті

Обидва підприємства є важливими об'єктами Росії, які забезпечують постачання палива для окупаційної армії. Ураження цих об’єктів може суттєво ускладнити здатність Кремля підтримувати наступальні дії.

Що відомо про удари ЗСУ по російських НПЗ?