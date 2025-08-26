Во время крестного хода к Почаевской лавре сторонники УПЦ МП несли так называемые боевые православные флаги "ДНР". Также в толпе виднелась икона российскому царю Николаю II.

Между тем ни одного флага Украины сторонники русской церкви с собой не взяли. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ZAXID.NET.

Как УПЦ МП на пути к Почаеву поддержала войну и Россию?

Сторонники московского патриархата несли красные полотнища с иконой "Спас Нерукотворный". Их часто используют в непризнанных республиках "ДНР" и "ЛНР" – еще в 2014 году в Донецке эти флаги "освятили" как боевой символ.

"Священник благословил всех бойцов на победу над фашистами, произнес короткую проповедь в поддержку бойцов. Закончил он свою проповедь такими словами: "Наше дело правое! Победа за нами, враг будет разбит!""", – цитировало тогда издание RISU пропагандистку Маргариту Зайдлер.

Обратите внимание. "Спас Нерукотворный" – это одна из старейших православных икон Иисуса Христа. Доктор исторических наук, религиовед Элла Быстрицкая отметила, что красный флаг с этим изображением в православии существует уже давно.



"Почему "Нерукотворный"? Потому что, по верованиям, этот лик появился тогда, когда Иисус шел на Голгофу и упал. Тогда к нему подошла женщина Вероника и подала полотенце. Он этой тканью вытерся, а его лицо отразилось на ней. То есть это лик Иисуса Христа, не созданный человеческими руками", – объяснила она.

На "боевые флаги ДНР" в руках прихожан УПЦ МП обратил внимание священник ПЦУ и военный капеллан из Буковины Роман Грищук. Он отметил, что это флаги "русского православного фашизма", под которыми россияне идут в бой.

Оккупация Запада Украины продолжается полным ходом. Именно под флагами непризнанных республик продолжается крестный ход на Почаев! Ни одного флага Украины! Множество флагов "ДНР"! Мы точно еще не в оккупации? И не рассказывайте мне про иконы Иисуса Христа! Это не икона, не даже не хоругвь! Это обычный флаг боевиков "ДНР", который освящали московские попы для Гиркина-Стрелкова, перед которым присягал на верность России Захарченко и под которым воюют те, кто убивает украинцев!

– написал Роман Грищук.

Священник также отметил, что под этими флагами "ДНР" сторонники УПЦ МП идут в "КРЕСТОВЫЙ ПОХОД" ПРОТИВ Украины".

К слову, такой же флаг сторонники русской церкви несли и в 2018 году. Тогда же на многих из них были футболки с призывами к войне.

Крестный ход УПЦ МП в Почаев: смотрите видео

Кроме боевых флагов "ДНР", сторонники русской церкви взяли с собой икону российского царя Николая II, перед которой еще и становились на колени.

Это же каким надо быть рабом, чтобы зная, что российские властители и сейчас убивают твоих родственников, преклонять колени перед ними? И в этом еще больше вреда, чем в распространении российских нарративов,

– отметил капеллан Роман Грищук.

