Під час хресної ходи до Почаївської лаври прихильники УПЦ МП несли так звані бойові православні прапори "ДНР". Також у натовпі виднілася ікона російському царю Миколі II.

Тим часом жодного прапора України прихильники російської церкви із собою не взяли. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на ZAXID.NET.

Як УПЦ МП на шляху до Почаєва підтримала війну та Росію?

Прихильники московського патріархату несли червоні полотнища з іконою "Спас Нерукотворний". Їх часто використовують у невизнаних республіках "ДНР" і "ЛНР" – ще у 2014 році у Донецьку ці прапори "освятили" як бойовий символ.

"Священник благословив усіх бійців на перемогу над фашистами, виголосив коротку проповідь на підтримку бійців. Закінчив він свою проповідь такими словами: "Наше дело правое! Победа за нами, враг будет разбит!"", – цитувало тоді видання RISU пропагандистку Маргариту Зайдлер.

Зверніть увагу. "Спас Нерукотворний" – це одна з найстаріших православних ікон Ісуса Христа. Докторка історичних наук, релігієзнавиця Елла Бистрицька зауважила, що червоний стяг із цим зображенням у православ’ї існує уже давно.



"Чому "Нерукотворний"? Бо, за віруваннями, цей лик з'явився тоді, коли Ісус йшов на Голгофу і впав. Тоді до нього підійшла жінка Вероніка та подала рушник. Він цією тканиною витерся, а його обличчя відбилося на ній. Тобто це лик Ісуса Христа, не створений людськими руками", – пояснила вона.

На "бойові прапори ДНР" у руках прихожан УПЦ МП звернув увагу священник ПЦУ та військовий капелан з Буковини Роман Грищук. Він зауважив, що це прапори "російського православного фашизму", під якими росіяни ідуть в бій.

Окупація Заходу України триває повним ходом. Саме під прапорами невизнаних республік триває хресний хід на Почаїв! Жодного прапора України! Безліч прапорів "ДНР"! Ми точно ще не в окупації? І не розказуйте мені про ікони Ісуса Христа! Це не ікона, не навіть не хоругва! Це звичайний прапор бойовиків "ДНР", який освячували московські попи для Гіркіна-Стрілкова, перед яким присягав на вірність Росії Захарченко та під яким воюють ті, хто вбиває українців!

– написав Роман Грищук.

Священник також зауважив, що під цими прапорами "ДНР" прихильники УПЦ МП йдуть у "ХРЕСТОВИЙ ПОХІД" ПРОТИ України".

До слова, такий же стяг прихильники російської церкви несли й у 2018 році. Тоді ж на багатьох із них були футболки із закликами до війни.

Хресний хід УПЦ МП до Почаєва: дивіться відео

Окрім бойових прапорів "ДНР", прихильники російської церкви взяли із собою ікону російського царя Миколи II, перед якою ще й ставали на коліна.

Це ж яким треба бути рабом, щоб знаючи, що російські володарі й нині вбивають твоїх родичів, колінкувати перед ними? І в цьому ще більше шкоди, ніж у поширенні російських наративів,

– зауважив капелан Роман Грищук.

