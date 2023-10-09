В Кривом Роге женщина со своим сожителем насиловала 2-летнюю дочь

В Кривом Роге на Днепропетровщине задержали мужчину и женщину, которые развращали и насиловали детей. Сейчас им уже избрали меры пресечения.

Все преступления пара фиксировала на камеру. В настоящее время открыты уголовные правонарушения.

Важно Похитил 4-летнего ребенка и пытался его изнасиловать: в Киевской области мужчину приговорили к 15 годам

В Кривом Роге женщина со своим сожителем насиловала детей

Как стало известно, женщина и ее сожитель развращали 1-летнюю дочь. Также они изнасиловали другую 2-летнюю дочь. Все это они фиксировали на мобильном телефоне.

По месту жительства злоумышленников были изъяты мобильные телефоны. В результате их задержали.

Злоумышленникам избрали меры пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога 2 миллиона 13 тысяч гривен.

Отмечается, что трое детей подозреваемой женщины находятся под наблюдением медицинских работников.

Пара, которая развращала детей в Кривом Роге / Фото прокуратуры

Другие подобные страшные случаи