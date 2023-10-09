У Кривому Розі жінка зі своїм співмешканцем ґвалтувала 2-річну доньку
Джерело:Дніпропетровська обласна прокуратура
У Кривому Розі, що на Дніпропетровщині, затримали чоловіка та жінку, які розбещували та ґвалтували дітей. Наразі їм вже обрали запобіжні заходи.
Усі злочини пара фіксувала на камеру. Наразі відкрито кримінальні правопорушення.
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У Кривому Розі жінка зі своїм співмешканцем ґвалтувала дітей
Як стало відомо, жінка та її співмешканець розбещували 1-річну доньку. Також вони зґвалтували іншу 2-річну доньку. Все це вони фіксували на мобільний телефон.
За місцем проживання зловмисників було вилучено мобільні телефони. У підсумку їх затримали.
Зловмисникам обрали запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави 2 мільйони 13 тисяч гривень.
Зазначається, що троє дітей підозрюваної жінки зараз перебувають під наглядом медичних працівників.
Пара, яка розбещувала дітей у Кривому Розі / фото прокуратури
Інші подібні страшні випадки
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