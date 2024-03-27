Госдеп резко отверг причастность США, Украины и Британии к теракту в "Крокусе"

Россия продолжает разбрасываться обвинениями в сторону США, Великобритании и Украины относительно теракта в "Крокус Сити Холле". В Госдепе дали четкий ответ Кремлю.

Представитель Госдепа США Мэтью Миллер во время брифинга прокомментировал заявление главы ФСБ России Александра Бортникова, передает 24 Канал. Последний заявил, что якобы США, Великобритания и Украина стоят за терактом в"Крокус Сити Холле" под Москвой.

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Пропаганда для оправдания агрессии

Как отметил Мэтью Миллер, заявления Бортникова – неправда. Он отверг причастность трех государств к стрельбе, которая 22 марта произошла под Москвой в "Крокус Сити Холле". В то же время объяснил, для чего Кремлю разбрасываться такими обвинениями.

Мы четко дали понять, что нет никаких доказательств того, что Украина была причастна к этому, потому что Украина не была причастна к этому. И я бы сказал, что эти комментарии российских официальных лиц, включая президента Путина, являются лишь пропагандой для оправдания их дальнейшей агрессии против Украины,

– подчеркнул он.

Обратим внимание, что накануне Бортникова спросили, стоят ли за терактом в концертном зале США, Великобритания и Украина. На это он ответил утвердительно.

Вместе с тем в издании Bloomberg отмечают, что с тезисами Владимира Путина о якобы причастности Украины не соглашается кое-кто из его ближайшего окружения.

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Камерон заявление Бортникова вообще назвал чушью.

Также утверждение о том, что теракт в "Крокус Сити Холле" якобы связан с Украиной ранее отверг координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби.

Добавим, что госсекретарь США Энтони Блинкен накануне заявлял, что теракт в "Крокус Сити Холле" продемонстрировал, что угроза от джихадистской группировки ИГИЛ все еще сохраняется.

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