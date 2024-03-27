Держдеп різко відкинув причетність США, України та Британії до теракту у "Крокусі"

Росія продовжує розкидатися звинуваченнями у сторону США, Британії та України щодо теракту у "Крокус Сіті Холі". У Держдепі дали чітку відповідь Кремлю.

Речник Держдепу США Метью Міллер під час брифінгу прокоментував заяву глави ФСБ Росії Алєксандра Бортнікова, передає 24 Канал. Останній заявив, що буцімто США, Велика Британія та Україна стоять за терактом у"Крокус Сіті Холі" під Москвою.

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Пропаганда для виправдання агресії

Як зазначив Метью Міллер, заяви Бортнікова – неправда. Він відкинув причетність трьох держав до стрілянини, яка 22 березня сталася під Москвою у "Крокус Сіті Холі". Водночас пояснив, для чого Кремлю розкидатися такими звинуваченнями.

Ми чітко дали зрозуміти, що немає жодних доказів того, що Україна була причетна до цього, тому що Україна не була причетна до цього. І я б сказав, що ці коментарі російських офіційних осіб, включно з президентом Путіним, є лише пропагандою для виправдання їхньої подальшої агресії проти України,

– наголосив він.

Звернімо увагу, що напередодні Бортнікова запитали, чи стоять за терактом у концертному залі США, Велика Британія та Україна. На це він відповів ствердно.

Разом з тим у виданні Bloomberg зазначають, що з тезами Владіміра Путіна щодо буцімто причетності України не погоджується дехто з його найближчого оточення.

Міністр закордонних справ Великої Британії Девід Камерон заяву Бортнікова взагалі назвав нісенітницею.

Також твердження про те, що теракт у "Крокус Сіті Холі" буцімто пов'язаний з Україною раніше відкинув координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Додамо, що держсекретар США Ентоні Блінкен напередодні заявляв, що теракт у "Крокус Сіті Холі" продемонстрував, що загроза від джихадистського угруповання ІДІЛ усе ще зберігається.

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