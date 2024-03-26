"Отход им был гарантирован": какая методика террористов в "Крокусе"

Боевики расстреляли людей в ТЦ "Крокус Сити Холл" под Москвой. Впрочем, было несколько групп террористов, которых, условно, можно разделить на отряды – отряд профессионалов и отряд прикрытия.

Об этом 24 Каналу рассказал ведущий канала Ходорковский Live Сергей Асланян, отметив, что последний – группа боевиков, которых задержали. Он добавил, что профессионалы были в экипировке заводского образца. К слову, теракт в ТЦ произошел вечером 22 марта.

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"Очень большие ребята. Мы видели на кадрах тех четырех, которые в зале хладнокровно убивали людей. Убивали очень спокойно, неспешно, зная свой манёвр. Каждый держал сектор", – сказал Асланян.

Террористы работали в парах. Это, как отметил ведущий канала Ходорковский Live, подготовка российского спецназа. Именно так российские силовики работают на территории с плотной концентрацией противника.

Именно парность свидетельствует о том, кто же готовил этих людей, откуда они взялись – такие хладнокровные и такие профессиональные. Это люди, которым привычно убивать, которые умеют убивать,

– подчеркнул Асланян.

Так по поведению и манере использования оружия видно, насколько они опытны. По словам ведущего канала Ходорковский Live, несколько боевиков имели коллиматор. Это оптическое устройство, которое помогает повысить точность стрельбы и скорость наведения на цель. Оно очень дорогое и редко встречается. Кроме того, террористы применяли армейские автоматы Калашникова.

Управление извне

Судя по всему, боевиков было 10 человек – то есть 5 двоек. Они прекрасно ориентировались в здании и убивали всех на своем пути. То есть они знали, куда они идут. При этом ими могли управлять извне – подсказывать оперативную обстановку.

"Две группы людей отличались и обучением, и экипировкой, и эффективностью", – отметил Сергей Асланян.

К тому же, по словам одного из посетителей ТЦ, мужчины якобы набросились на террориста, когда тот перезаряжал автомат. В результате последний якобы потерял сознание.

"Террорист, который выдвинулся на открытую местность и перезаряжается на ходу, – это не профессионал. Профессионал всегда считает выстрелы, всегда знает, сколько у него осталось в магазине патронов. И никогда из укрытия не высовывается, не зарядившись", – считает ведущий канала Ходорковский Live.

Его задержали тогда, когда у него закончились патроны. Такое бывает с человеком, который не имеет высокой квалификации, а берет заказ через интернет и идет убивать. При этом этого задержанного боевика не показали.

Знали, что уйдут

Те, кто стрелял в концертном зале, подожгли здание ТЦ. Ведь они знали, как будет выглядеть их отход. А в условиях пожара это делать значительно проще и комфортнее. Для возгорания использовали профессиональные термические "шашки" армейского образца.

Эти боевики профессиональные. Отход им был гарантирован. Они об этом знали, поэтому так спокойно работали. И они не были в бронежилетах, в масках. Они точно знали, что их никогда не найдут, что не будет ответного огня,

– отметил Асланян.

К тому же у них не было аптечки, только боезапас. То есть это все свидетельствует о "чистом" выполнении идеально отработанных навыков по методике российского спецназа. Так "чисто" в зале и работала основная группа боевиков. А те, которых задержали, стали "разменной монетой".

"Видим сценарий прекрасно подготовленный. Почерк российских спецслужб и "чистота" выполнения, а также методики подготовки бойцов свидетельствуют о том, что не случайно основные террористы говорили на русском языке без акцента", – отметил ведущий канала Ходорковский Live.

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