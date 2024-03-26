"Відхід їм був гарантований": яка методика терористів у "Крокусі"

Бойовики розстріляли людей у ТЦ "Крокус Сіті Хол" під Москвою. Утім, було кілька груп терористів, яких, умовно, можна поділити на загони – загін професіоналів та загін прикриття.

Про це 24 Каналу розказав ведучий каналу Ходорковський Live Сергій Асланян, зауваживши, що останній – група бойовиків, яких затримали. Він додав, що професіонали були в екіпіровці із заводу. До слова, теракт у ТЦ стався ввечері 22 березня.

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"Дуже великі хлопці. Ми бачили на кадрах тих чотирьох, які в залі холоднокровно вбивали людей. Вбивали дуже спокійно, неспішно, знаючи свій маневр. Кожен тримав сектор", – сказав Асланян.

Терористи працювали в парах. Це, як зазначив ведучий каналу Ходорковський Live, підготовка російська спецназу. Саме так російські силовики працюють на території з щільною концентрацією противника.

Саме парність свідчить про те, хто ж готував цих людей, звідки вони взялися – такі холоднокровні та такі професійні. Це люди, яким звично вбивати, які вміють вбивати,

– наголосив Асланян.

Так по поведінці та манері використання зброї видно, наскільки вони досвічені. За словами ведучого каналу Ходорковський Live, кілька бойовиків мали коліматор. Це оптичний пристрій, який допомагає підвищити точність стрільби та швидкість наведення на ціль. Він дуже дорогий та рідко зустрічається. Окрім того, терористи застосовували армійські автомати Калашникова.

Керування зовні

Судячи з усього, бойовиків було 10 людей – тобто 5 двійок. Вони прекрасно орієнтувалися у будівлі й убивали усіх на своєму шляху. Тобто вони знали, куди вони йдуть. При цьому ними могли керувати зовні – підказувати оперативну обстановку.

"Дві групи людей відрізнялися і вишколом, і екіпіруванням, і ефективністю", – наголосив Сергій Асланян.

До того ж, зі слів одного з відвідувачів ТЦ, чоловіки нібито накинулися на терориста, коли той перезаряджав автомат. Унаслідок цього останній начебто втратив свідомість.

"Терорист, який висунувся на відкриту місцевість та перезаряджається на ходу, – це не професіонал. Професіонал завжди рахує постріли, завжди знає, скільки в нього залишилося в магазині набоїв. І ніколи з укриття не висовується, не зарядившись", – вважає ведучий каналу Ходорковський Live.

Його затримали тоді, коли в нього закінчилися набої. Таке буває з людиною, яка не має високої кваліфікації, а бере замовлення через інтернет та йде вбивати. При цьому цього затриманого бойовика не показали.

Знали, що підуть

Ті, хто стріляв у концертній залі, підпалили будівлю ТЦ. Адже вони знали, як виглядатиме їхній відхід. А в умовах пожежі це робити значно простіше та комфортніше. Для займання використали професійні термічні "шашки" армійського зразка.

Ці бойовики професійні. Відхід їм був гарантований. Вони про це знали, тож вони так спокійно працювали. І вони не були у бронежилетах, у масках. Вони точно знали, що їх ніколи не знайдуть, що не буде вогню у відповідь,

– зазначив Асланян.

До того ж у них не було аптечки, лише боєзапас. Тобто це все свідчить про "чисте" виконання ідеально відпрацьованих навичок за методикою російського спецназу. Так "чисто" у залі й працювала основна група бойовиків. А ті, яких затримали, стали "розмінною монетою".

"Бачимо чудово підготовлений сценарій. Почерк російських спецслужб і "чистота" виконання, а також методики підготовки бійців свідчать про те, що невипадково основні терористи говорили російською мовою без акценту", – наголосив ведучий каналу Ходорковський Live.

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