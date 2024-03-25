Признал, что это радикальные исламисты и все же приплел Украину: Путин снова заговорил о "Крокусе"

Вечером 22 марта произошла стрельба в "Крокус Сити Холле" под Москвой. 25 марта Владимир Путин решил снова отреагировать на теракт. Не обошлось и без упоминаний об Украине.

Президент России на этот раз решил сместить акцент на ИГИЛ. Он уже уверенно заявлял, что "мы знаем, что теракт в "Крокусе" осуществлен руками радикальных исламистов". Несмотря на это, в речи кремлевского диктатора все еще нашлось место для упоминаний об Украине.

Читайте также Трех подозреваемых арестовали, вину мужчины не признали: что известно о теракте под Москвой

Путин заговорил о заказчике

Владимир Путин не может никак смириться с тем фактом, что Украина не имеет абсолютно никакого отношения к теракту в "Крокус Сити Холле". Он продолжает придумывать байки, чтобы хоть как-то привязать преступников и то что произошло к нашему государству.

Как отметил в обращении Путин, США якобы пытаются убедить всех, что "киевского следа в кровавом теракте в "Крокусе" якобы нет, что это запрещенная ИГИЛ". В то же время он таки признал, что причастна именно она.

Кремлевский диктатор заявил, что в России знают, чьими руками совершили теракт в "Крокусе". И что теперь интересует заказчик.

В то же время Путин в своем заявлении не мог никак определиться. Мол, необходимо получить ответ на ряд вопросов, действительно ли радикальные исламисты решили нанести удар по России.

Вместе с тем кремлевский диктатор озвучил свой любимый нарратив. Мол, то, что произошло в "Крокусе", – акция, направлена на запугивание. И что возникает вопрос, кому это выгодно. Собственно, выгодно это самому Путину, который стремится запугать свой народ настолько, чтобы он был готов делать все, что скажут в Кремле.

Напомним, что Владимир Путин не впервые использует подобный террор для того, чтобы держать в страхе население России. Чего только стоят взрывы в домах осенью 1999 года. Тогда жители обнаруживали мешки со взрывчаткой, которые были подписаны как "Рязанский сахар". В результате взрывов погибли 307 человек. А оппозиционные политики, журналисты и расследователи заявляли, что этот террор был направлен на запугивание оппонентов Путина перед президентскими выборами весной 2000 года.

Собственно, Путин не мог успокоиться. Говорит, что теракт в "Крокусе" – якобы звено в целой серии попыток тех, кто "с 2014 года воюет с Россией руками неонацистского киевского режима". Методичка не меняется, чтобы население не путалось и не забывало, кто якобы злой враг.

Диктатор подчеркивал, что цель стрельбы в "Крокусе" – посеять среди россиян панику. Вместе с тем он продолжил озвучивать байку, выдуманную накануне. Мол, его смущает, почему стрелки после теракта якобы пытались отправиться в Украину и кто мог их ждать. Опять же, доказательств этому нет, но в Кремле продолжают подчеркивать это.

Что касается стрельбы в "Крокус Сити Холле", то в результате нее погибли 137 человек. В Следственном Комитете заявляли, что уже удалось опознать тела по меньшей мере 62 жертв террористической атаки.