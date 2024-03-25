Визнав, що це радикальні ісламісти і все ж приплів Україну: Путін знову заговорив про "Крокус"

Ввечері 22 березня сталася стрілянина у "Крокус Сіті Холі" під Москвою. 25 березня Владімір Путін вирішив знову відреагувати на теракт. Не минулося і без згадок про Україну.

Президент Росії цього разу вирішив змістити акцент на ІДІЛ. Він уже впевнено заявляв, що "ми знаємо, що теракт у "Крокусі" здійснений руками радикальних ісламістів". Попри це, у промові кремлівського диктатора все ще знайшлося місце для згадок про Україну.

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Путін заговорив про замовника

Владімір Путін не може ніяк змиритися з тим фактом, що Україна не має абсолютно жодного стосунку до теракту у "Крокус Сіті Холі". Він продовжує вигадувати байки, щоб бодай якось прив'язати злочинців і те що сталося до нашої держави.

Як зазначив у зверненні Путін, США буцімто намагаються переконати всіх, що "київського сліду у кривавому теракті у "Крокусі" буцімто немає, що це заборонена ІДІЛ". Водночас він таки визнав, що причетна саме вона.

Кремлівський диктатор заявив, що у Росії знають, чиїми руками здійснили теракт у "Крокусі". І що тепер цікавить замовник.

Водночас Путін у своїй заяві не міг ніяк визначитися. Мовляв, необхідно отримати відповідь на низку питань, чи дійсно радикальні ісламісти вирішили завдати удару по Росії.

Разом з тим кремлівський диктатор озвучив свій улюблений наратив. Мовляв, те, що сталося у "Крокусі", – акція, спрямована на залякування. І що виникає питання, кому це вигідно. Власне, вигідно це самому Путіну, який прагне залякати свій народ настільки, щоб він був готовий робити все, що скажуть у Кремлі.

Нагадаймо, що Владімір Путін не вперше використовує подібний терор для того, щоб тримати у страху населення Росії. Чого лише варті вибухи у будинках восени 1999 року. Тоді мешканці виявляли мішки з вибухівкою, які були підписані як "Рязанський цукор". Внаслідок вибухів загинули 307 людей. А опозиційні політики, журналісти та розслідувачі заявляли, що цей терор був спрямований на залякування опонентів Путіна перед президентськими виборами навесні 2000 року.

Власне, Путін не міг заспокоїтися. Каже, що теракт у "Крокусі" – буцімто ланка у цілій серії спроб тих, хто "з 2014 року воює з Росією руками неонацистського київського режиму". Методичка не міняється, щоб населення не плуталося і не забувало, хто буцімто злий ворог.

Диктатор наголошував, що ціль стрілянини у "Крокусі" – посіяти серед росіян паніку. Разом з тим він продовжив озвучувати байку, вигадану напередодні. Мовляв, його бентежить, чому стрільці після теракту буцімто намагалися вирушити до України та хто міг їх чекати. Знову ж таки, доказів цьому немає, але у Кремлі продовжують наголошувати на цьому.

Що стосується стрілянини у "Крокус Сіті Холі", то внаслідок неї загинули 137 людей. У Слідчому Комітеті заявляли, що вже вдалося опізнати тіла щонайменше 62 жертв терористичної атаки.